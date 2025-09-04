'믿듣퍼' 몬스타엑스, 오늘 '엠카' 출격…차원 다른 퍼포먼스

|
[스포츠조선 백지은 기자] '믿듣퍼' 몬스타엑스가 '엠카운트다운'에 뜬다.
신곡 '엔 더 프론트'는 '누군가를 따라가기보다 우리가 기준이 된다', '후퇴 없이 정면으로 맞선다'라는 몬스타엑스만이 할 수 있는 메시지를 담은 곡이다. 강한 베이스와 거친 질감의 일렉트로닉 사운드, 리드미컬한 드럼이 맞물려 묵직함을 자아내며, 강하게 내리꽂히는 보컬 라인이 곡의 에너지를 극대화한다.
아울러 몬스타엑스는 '엔 더 프론트'를 통해 보컬 라인이 랩에, 랩 라인이 보컬에 도전, 폭넓은 음악적 스펙트럼과 색다른 매력을 한껏 드러낼 전망이다.
영상 속 멤버들은 유려한 춤선과 섬세한 강약 조절을 선보이며 시선을 사로잡았고, 물 흐르듯 이어지는 동선 변화와 완벽한 호흡으로 완성도 높은 무대를 기대케 했다.
신곡 '엔 더 프론트'의 무대가 더 기대되는 이유는 여섯 멤버가 '완전체'로 음악방송 무대에 오른다는 점이다. 몬스타엑스의 완전체 음악방송 활동은 2020년 11월 정규 3집 '페이탈 러브(Fatal Love)' 활동 이후 약 5년 만이다.
군 공백기를 일단락하고, 오랜만에 뭉친 몬스타엑스는 음악방송에 무대에 올라 몬베베(공식 팬클럽명)와 더욱 가까이서 만난다. 이들은 4일 '엠카운트다운'을 시작으로 본격적으로 컴백 활동을 전개할 이들의 향후 행보에 이목이 쏠린다.
