'믿듣퍼' 몬스타엑스, 오늘 '엠카' 출격…차원 다른 퍼포먼스

기사입력 2025-09-04 13:37


[스포츠조선 백지은 기자] '믿듣퍼' 몬스타엑스가 '엠카운트다운'에 뜬다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 몬스타엑스는 4일 오후 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에서 새 미니 앨범 '더 엑스(THE X)'의 타이틀곡 '엔 더 프론트(N the Front)' 무대를 음악방송 최초로 공개한다.

지난 1일 발매된 신보 '더 엑스'는 몬스타엑스의 10년 여정을 집약한 상징 같은 앨범이다. 발매와 동시에 미국 음악 전문 매거진 롤링스톤(Rolling Stone)과 미국 경제지 포브스(Forbes) 등 해외 유력 매체의 호평이 이어지고 있는 가운데, 이날 '엠카운트다운'에서 처음 공개될 타이틀곡 '엔 더 프론트' 음악방송 무대의 기대 포인트를 짚어봤다.

신곡 '엔 더 프론트'는 '누군가를 따라가기보다 우리가 기준이 된다', '후퇴 없이 정면으로 맞선다'라는 몬스타엑스만이 할 수 있는 메시지를 담은 곡이다. 강한 베이스와 거친 질감의 일렉트로닉 사운드, 리드미컬한 드럼이 맞물려 묵직함을 자아내며, 강하게 내리꽂히는 보컬 라인이 곡의 에너지를 극대화한다.

아울러 몬스타엑스는 '엔 더 프론트'를 통해 보컬 라인이 랩에, 랩 라인이 보컬에 도전, 폭넓은 음악적 스펙트럼과 색다른 매력을 한껏 드러낼 전망이다.

'믿듣퍼(믿고 듣고 보는 퍼포먼스)' 그룹, 몬스타엑스의 퍼포먼스에도 기대가 쏠리고 있다. 이들은 최근 공식 SNS 채널을 통해 '엔 더 프론트' 챌린지를 게재하며 퍼포먼스 일부를 공개했다.

영상 속 멤버들은 유려한 춤선과 섬세한 강약 조절을 선보이며 시선을 사로잡았고, 물 흐르듯 이어지는 동선 변화와 완벽한 호흡으로 완성도 높은 무대를 기대케 했다.

신곡 '엔 더 프론트'의 무대가 더 기대되는 이유는 여섯 멤버가 '완전체'로 음악방송 무대에 오른다는 점이다. 몬스타엑스의 완전체 음악방송 활동은 2020년 11월 정규 3집 '페이탈 러브(Fatal Love)' 활동 이후 약 5년 만이다.


군 공백기를 일단락하고, 오랜만에 뭉친 몬스타엑스는 음악방송에 무대에 올라 몬베베(공식 팬클럽명)와 더욱 가까이서 만난다. 이들은 4일 '엠카운트다운'을 시작으로 본격적으로 컴백 활동을 전개할 이들의 향후 행보에 이목이 쏠린다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

