[인터뷰③] '살인자 리포트' 정성일 "내가 스크린 주연이라니, 10년만 젊었어도 소리 질렀을 듯"

기사입력 2025-09-04 15:20


사진 제공=에이투지엔터테인먼트,소니픽쳐스

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정성일이 영화 '살인자 리포트'를 통해 첫 스크린 주연으로 활약을 펼친 소감을 전했다.

정성일은 4일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "제 인생에서 이런 날이 오다니, 너무 좋은 일"이라며 "10년 만 더 젊었어도 어디에선가 소리지르고 했을 것"이라고 했다.

5일 개봉하는 '살인자 리포트'는 특종에 목마른 베테랑 기자 선주에게 정신과 의사 영훈이 연쇄살인을 고백하는 인터뷰를 요청하면서 벌어지는 이야기로, '채비', '태양의 노래'의 조영준 감독이 메가폰을 잡았다. 정성일은 연쇄살인범이자, 정신과 의사 이영훈을 연기했다.

먼저 정성일은 '살인자 리포트'로 첫 스크린 주연을 맡은 소감을 전했다. 그는 "제 인생에서 극장에 걸리는 영화의 주연을 하다니, 결과론적으로 보면 너무 좋은 일이다. 한 10년 만 젊었어도 어디에선가 소리지르고 했을텐데, 지금은 부담감도 든다. 그저 '와~ 신나서 미치겠다'의 감정만 있진 않다"고 털어놨다.

이어 조여정과는 2019년 방송된 '99억의 여자'에 이어 6년 만에 재회했다. 정성일은 "여정이도 그렇고, '전,란'을 함께했던 (강)동원이도 대단하다. 어렸을 때부터 한 위치에서 꾸준하게 해왔다는 것 자체가 대단하다"며 "여정이는 늘 한결같이 솔직하고 진솔하다. 인간적인 면에서 존경스럽다. 현장에서 호흡을 맞추다 보면 약간 뾰족해질 수도 있는데, 저희는 그런 게 단 하나도 없었다. 누구 하나 서로 화낸 적 없었고, 서로가 서로를 챙겨주고 웃기기 바빴다. 촬영하는 내내 여정이를 존경하는 마음이 있었기 때문에 농담 반 진담 반으로 '조선생님'이라고 불렀다. 그런 것 조차 너무 기분 좋게 잘 받아줘서 고마웠다"고 말했다.

전날 열린 '살인자 리포트' 지인 시사회에는 선배인 김혜수도 참석해 응원을 보냈다. 김혜수는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '트리거'를 통해 정성일과 인연을 맺었다. 정성일은 "누나가 영화를 재밌게 보셨다고 했다. 통화를 했는데, (영화의) 장점도 있고 단점도 있다고 하시더라. 5분 정도 이야기 나누다가 나머지 이야기는 조만간 만나서 하자고 하셨다"며 "이미 제 손을 떠나서 그런지 늘 평가를 받을 때마다 떨린다. 이번 언론·배급 시사회를 앞두고도 굉장히 떨렸는데, 다행히 작품을 좋게 봐주셔서 감사한 마음이 크다"고 전했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

