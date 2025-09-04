진태현, 러닝 문화 저격 “한국은 남 의식 너무 해..웃통 까든 신경 꺼…

스포츠조선

진태현, 러닝 문화 저격 “한국은 남 의식 너무 해..웃통 까든 신경 꺼라”(작은테레비)[종합]

기사입력 2025-09-04 16:44


[스포츠조선 김소희 기자] 배우 진태현이 러닝(달리기)에 대한 자신만의 철학을 밝히며 진심 어린 조언을 전했다.

4일 유튜브 채널 '박시은 진태현 작은 테레비'에는 "박시은 진태현의 부부들 러닝 잘하는 법"이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.이날 영상에서 진태현과 박시은은 러닝을 통해 얻은 경험과 생각을 솔직하게 나눴다.


박시은은 "저희를 보고 러닝을 시작했다는 분들이 계시더라. 인사도 해주시고 감사하다"고 말문을 열었다. 이에 진태현은"올림픽 공원에서 뛰는데 한 여성분이 따라오더니 저희 때문에 러닝 시작했다고 해서 응원해줬다. 근데 잘못 시작하셨다. 이것도 문제다. 우리나라는 너무 남이 하는 거 따라한다. 그렇게 시작하면 너무 빨리 지겨워진다"며 러닝에 대한 자신의 소신을 밝혔다.

이에 박시은은 "어떤 계기든 시작하는 게 좋은 것 아니냐"고 반문했지만, 진태현은 "좋아질 가능성은 거의 없다"며 단호한 입장을 보였다.

박시은은 "왜이렇게 부정적이냐. 저는 그렇게 달리시는 분들 보면 되게 응원해드리고 싶다. 재미도 찾으셨으면 좋겠다"면서 "사실 혼자 달리는 게 쉽지 않다. 그래서 결혼하신 분들이면 함께 달리시면 좋고, 아니면 친구들이랑 달리시면 좋다"고 제안했지만, 진태현은 "아니다. 친구들이랑 달리지 마라. 차라리 혼자 달려라. 개인적으로 4인 이상 달리는 건 비추다. 훈련도 웬만하면 혼자하라. 그래야 더 집중할 수 있다"고 주장했다.

이들은 부부가 함께 달리기를 지속하는 방법에 대해서도 조언을 전했다. 진태현은 "부부가 함께 러닝을 하려면 기본적으로 사이가 좋아야 한다. 사이가 안 좋은데 같이 달리면 100% 싸운다"며 "빠른 사람이 속도를 맞춰줘야 하는데, 그게 매번 쉽지는 않다"고 현실적인 이야기를 덧붙였다.

박시은은 "제가 러닝을 시작할 때 태현 씨가 저한테 속도를 맞춰주고, 앞에서 끌어주고 마실 것도 챙겨줬다. 그렇게 함께 하다 보니 실력도 늘고, 재미도 붙었다"고 고마움을 전했다.

박시은은 "어제는 제가 바람막이 해주지 않았냐"고 했고, 진태현은 "(갑상선암) 수술하고 최장거리로 뛰었다. 공원에서 일렬로, 앞뒤로 사람들 방해 안하고 아주 예쁘게 뛰었다. 칼 페이스로 시은 씨가 끌어줬다"고 고마워 했다.


박시은은 "태현 씨가 아직 회복 중이라 제가 앞에서 바람막이를 할 수 있었다"고 설명했고, 진태현은 "원래 아내와 함께 뛸 땐 빨리 안 뛴다. 빨리 안 뛴다고 해서 큰 손해가 아니다. 운동보다 아내가 더 중요하다"고 말해 훈훈함을 더했다.


끝으로 진태현은 러닝 문화에 대한 생각도 전했다.

그는 "제가 외국 나가서 느끼는 게 하나 있다. 유럽이나 서양은 남들이 뭘 하든 신경을 쓰지 않는다. 각자 운동하고, 각자 최선을 다하고 짧은 시간에 집중하고 집에 간다"면서 "근데 우리는 남들을 너무 의식한다. 근데 그럴 필요 없다. 남이 윗통을 까고 뛰든 남이 뭘하든 뭔 상관이냐. 그냥 건강하고 즐겁게 운동하자"고 강조했다.

이어 "제발 커뮤니티 가서 글 쓰고 욕하지 마라. 여러분이 그럴 자격이 있냐. 왜 여러분들이 누구를 욕하고 누가 별로라고 하고 다니냐"면서 "우리 부부가 사이 좋듯이 사이 좋게 러닝하라. 아름다운 러닝 문화가 형성됐으면 좋겠다"고 당부했다.

앞서 진태현은 러닝 크루에 대한 소신을 드러내 화제를 모은 바 있다. 진태현은 팬과의 소통 시간을 갖는 중, 한 팬이 "러닝 크루에서 번호를 묻는 남성이 있었다"며 "이를 질투하는 여성 때문에 불편하다"고 고민을 털어놨다. 이에 그는 "죄송하지만 그런 러닝 크루엔 관심 없다. 러닝 크루면 러닝만 해야 한다. 내가 동호회를 안 좋아하는 이유가 그거다"라고 단호한 입장을 밝힌 바 있다.

한편, 진태현은 배우 박시은과 2015년 결혼했으며, 부부는 입양을 통해 세 딸을 두고 있다. 2021년에는 임신 소식을 전했으나 출산을 앞두고 아이를 떠나보내는 아픔을 겪기도 했다. 지난 1월에는 두 명의 딸을 추가로 입양해 가족을 꾸렸다. 이어 지난 5월 갑상선암을 고백한 뒤 6월 수술을 받고 회복에 전념하고 있다.

