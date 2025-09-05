김광규, 충격 얼마나 컸길래 "3개월 실어증 증세...미칠 거 같았다" …

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김광규가 '절친' 최성국의 결혼 소식에 큰 충격을 받았다고 고백했다.
이에 권민중은 "내가 언니, 오빠들을 판가름할 수는 없지만 언젠가 다들 '나는 이런 연애를 꿈꾼다'는 이야기를 한 적이 있다. 근데 (김)완선 언니가 원래 조용하다가 한 번씩 말하는데 그때 '그래서 우리가 다 결혼을 못 하는 거야. 연애를 상상으로만 한다'고 했다. 그래서 다들 공감하고 빵 터졌다"고 회상했다.
이어 "(최)성국 오빠도 '다들 정신 차리자. 정신 차리고 설거지나 하자' 이런 느낌이었는데 그런 오빠가 느닷없이 결혼했다. 성국 오빠 결혼식에 가서 이 오빠(김광규)가 제일 흔들렸다"며 "우리 모두가 성국 오빠한테 '너가 제일 늦게 결혼할 거다', '너는 아예 못하는 거로 해라', '너가 꼴찌다. 우리는 다 해도 넌 못 한다'라고 했다. 그렇게 주목받던 사람인데 결혼하니까 (광규) 오빠가 완전 멘붕 상태였다"고 밝혔다.
또한 권민중은 "(최성국이) 정말 영화 같이 만났다. 용기 내서 성사되니까 광규 오빠가 흑화됐다. 이전에는 '나에게도 그런 일이 있을 수도 있지 않을까' 하다가 '나에게도 올 거야'라는 식으로 되어버렸다"며 "'(최성국이) 애를 낳아? 나도 빨리 애 어떻게 해야 해'라고 하면서 그때 마음에 불이 지펴졌더라"라고 폭로했다. 이어 "그래서 내가 '성국 오빠 때문에 많이 힘들구나'라고 했더니 '미칠 거 같다'라고 하더라. 계속 둘이 단짝같이 지냈으니까 충분히 그럴 수 있을 거 같다"고 덧붙였다.
이를 들은 김광규는 "왜 게스트로 불러서 날 이렇게 (힘들게) 하냐"고 토로해 웃음을 자아냈다.