"물흐리지 말고 日 돌아가"…추성훈, 면전 막말에 결국 분노[SC리뷰]

4일 방송된 SBS '한탕 프로젝트-마이턴'에서는 뽕탄소년단 데뷔가 무산된 김원훈의 모습이 그려졌다.
김원훈은 뽕탄소년단에서 하차한 남윤수를 대신해 무대에 오를 예정이었다. 그러나 남윤수가 갑자기 팀에 복귀하며 김원훈의 데뷔는 무산됐다.
이어진 회식자리에서 이경규는 출연료 개린티를 묻는 멤버들에게 "고기 사주지 않았냐. 난 서운한 거 없는지 아냐"고 날을 세웠다. 또 "탁재훈과 언성을 높이면 네가 분위기 띄워야지 고기만 굽냐, 이게 회식이냐"며 김원훈을 나무랐다.
폭발한 김원훈은 이경규에게 "제가 진짜 존경하는 선배는 유재석 밖에 없다. 솔직히 옛날에나 이경규지 선배랑 하고 싶지도 않았다"고 하극상을 일으켰고, 추성훈에게는 "형님은 일본 가서 너튜브나 찍으세요. 괜히 여기 와서 물 흐리지 말고"라고 폭언해 추성훈을 분노하게 했다. 추성훈은 "나와봐"라며 욕설을 내뱉었다. 그러나 김원훈은 "이형 맨날 연습도 안나오고 솔직히 형 나이 많아서 맞짱 뜨면 내가 이길 수 있다"고 맞섰다. 또 "저 유튜브 (구독자) 345만명이다. 여기서만 쩌리취급 당한다. 나도 하고 싶은 거 많다"고 폭주했다.