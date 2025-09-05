스포츠조선

"물흐리지 말고 日 돌아가"…추성훈, 면전 막말에 결국 분노[SC리뷰]

기사입력 2025-09-05 07:30


"물흐리지 말고 日 돌아가"…추성훈, 면전 막말에 결국 분노[SC리뷰]

[스포츠조선 백지은 기자] 이종격투기 선수 추성훈이 면전에서 쏟아진 막말에 폭발했다.

4일 방송된 SBS '한탕 프로젝트-마이턴'에서는 뽕탄소년단 데뷔가 무산된 김원훈의 모습이 그려졌다.

김원훈은 뽕탄소년단에서 하차한 남윤수를 대신해 무대에 오를 예정이었다. 그러나 남윤수가 갑자기 팀에 복귀하며 김원훈의 데뷔는 무산됐다.

이어진 회식자리에서 이경규는 출연료 개린티를 묻는 멤버들에게 "고기 사주지 않았냐. 난 서운한 거 없는지 아냐"고 날을 세웠다. 또 "탁재훈과 언성을 높이면 네가 분위기 띄워야지 고기만 굽냐, 이게 회식이냐"며 김원훈을 나무랐다.


"물흐리지 말고 日 돌아가"…추성훈, 면전 막말에 결국 분노[SC리뷰]
폭발한 김원훈은 이경규에게 "제가 진짜 존경하는 선배는 유재석 밖에 없다. 솔직히 옛날에나 이경규지 선배랑 하고 싶지도 않았다"고 하극상을 일으켰고, 추성훈에게는 "형님은 일본 가서 너튜브나 찍으세요. 괜히 여기 와서 물 흐리지 말고"라고 폭언해 추성훈을 분노하게 했다. 추성훈은 "나와봐"라며 욕설을 내뱉었다. 그러나 김원훈은 "이형 맨날 연습도 안나오고 솔직히 형 나이 많아서 맞짱 뜨면 내가 이길 수 있다"고 맞섰다. 또 "저 유튜브 (구독자) 345만명이다. 여기서만 쩌리취급 당한다. 나도 하고 싶은 거 많다"고 폭주했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'재벌 2세' 이필립♥박현선, 에르메스·샤넬로 가득한 집…매출 1200억 CEO 맞네

2.

이효리, 요가원 개원 앞두고 의욕 활활…서장훈 화환에 "성공할게요 오빠!"

3.

한혜진, 500평 별장서 벌 쏘임 사고 당했다 "벌집 건드려 혼비백산"

4.

"신성모독" 이민정, 예수상 앞 명품백 사진 논란에 "성당 아닌 행사장"

5.

'5개월 만 석방' 유아인, 웃음 가득한 근황..봉준호 감독X페기구와 파티[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'재벌 2세' 이필립♥박현선, 에르메스·샤넬로 가득한 집…매출 1200억 CEO 맞네

2.

이효리, 요가원 개원 앞두고 의욕 활활…서장훈 화환에 "성공할게요 오빠!"

3.

한혜진, 500평 별장서 벌 쏘임 사고 당했다 "벌집 건드려 혼비백산"

4.

"신성모독" 이민정, 예수상 앞 명품백 사진 논란에 "성당 아닌 행사장"

5.

'5개월 만 석방' 유아인, 웃음 가득한 근황..봉준호 감독X페기구와 파티[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"용서받지 못했지만" '불법촬영' 황의조, 2심도 징역형 집행유예 선고…"진심 죄송, 축구에만 전념", 피해자 측 반발

2.

'갑자기 호우경보→미친 폭우' 광주 우천 순연, 9월 30일 이후 편성…PS 밀릴 위기[광주 현장]

3.

"팀 떠나느니 은퇴하겠다" 맨유 출신의 역대급 '미친 낭만'…리그서 퇴출된 '첼시 2중대', 극적 생존

4.

"한화보다 더 강했다" 왜 이호준 감독은 극대노했나, 트레이드 이적생 질책할 일 아니다

5.

"기력 부족하고, 수준 이하의 경기력" '美 최고 인기 스타' 손흥민, 英 떠나니까 막말 세례...이적 결정에 "팬들 마음은 아팠을 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.