이다현 울고, 강성형 웃었다...두 주먹 불끈 쥔 사령탑의 포효 [인천 …

[인천=스포츠조선 정재근 기자] '점잖은 신사' 강성형 감독이 두 주먹을 불끈 쥐며 포효했다. 반면, 친정팀과 첫 대결을 치른 흥국생명 이다현은 팬들 앞에서 끝내 웃지 못했다.
현대건설이 22일 인천 삼산월드체육관에서 열린 흥국생명과의 1라운드 맞대결에서 세트스코어 3대1(25-20, 25-12, 19-25, 25-23)로 승리하며 기분좋게 시즌 첫 경기를 장식했다.
이날 경기는 현대건설이 먼저 2세트를 따내며 손쉽게 승리를 가져가는 듯했다. 하지만 3세트 들어 현대건설의 범실이 무려 11개나 나오며 흐름이 끝겼다.
3세트 승리로 기세가 오른 흥국생명이 4세트에도 거세게 몰아붙이며 21-21로 팽팽히 맞섰지만 막판 고비를 넘지 못했다.
이다현이 빠졌지만, 현대건설의 블로킹 벽은 여전히 견고했다. 이날 현대건설은 11개의 블로킹 득점으로 흥국생명(6개)을 압도했다.
흥국생명은 25일(토) 김천실내체육관에서 도로공사와 시즌 3차전을 치른다. 현대건설은 26일 홈에서 정관장과 대결한다.