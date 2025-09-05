스포츠조선

'마약투약' 유아인, 봉준호와 동행 사진 공개됐다가 사라졌다

기사입력 2025-09-05 07:59


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 마약 투약 혐의로 집행유예를 선고받은 배우 유아인(38)의 근황이 공개됐다.

글로벌 DJ 페기구는 지난 3일 인스타그램에 "Fav director! 봉감독님 알럽"이라는 글과 함께 봉준호 감독, 유아인과 함께 찍은 사진을 게재했다.

사진 속 유아인은 검은 모자를 쓴 채 봉 감독 옆에서 미소를 짓고 있는 모습으로 포착됐다.

해당 사진은 현재 사라진 상태인데, 이는 스토리 기능 특성상 24시간이 지나면 자동 삭제되는 시스템 때문으로 알려졌다. 유아인의 근황이 공개된 건 약 두 달 만이다.

앞서 유아인은 2020년 9월부터 2022년 3월까지 서울 일대 병원에서 미용 시술을 빙자해 181차례 의료용 프로포폴을 투약한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

또한 2021년 5월부터 2023년 8월까지 44차례 타인 명의로 수면제 1100여 정을 불법 처방받은 혐의와 지난해 1월 미국에서 대마를 흡연하고 타인에게 권유한 혐의도 받았다.

지난해 9월 1심에서 징역 1년, 벌금 200만 원을 선고받고 법정 구속됐던 유아인은, 항소심에서 징역 1년·집행유예 2년·벌금 200만 원으로 감형돼 5개월 만에 석방됐다.

이후 지난 7월 대법원에서 검사의 상고가 기각되면서 원심 판결이 확정됐다.

