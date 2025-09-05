[SC이슈] 2021년 이어 또… ‘골때녀’, 편파 판정·조작 의혹 결국…

|
[스포츠조선 조민정 기자] SBS 예능 '골 때리는 그녀들'이 또다시 도마 위에 올랐다. 편파 판정 및 편집 조작 의혹이 제기되면서 결국 문화체육관광부 조사까지 받게 된 것.
4일 업계에 따르면 문체부는 지난 2일 접수된 민원을 스포츠윤리센터에 이송해 조사에 착수했다. 민원인은 "'골때녀' G리그 결승전(8월 27일 방송)에서 판정과 규정 적용의 공정성에 중대한 의문이 있다"며 문제를 제기했다. 특히 경기 기록지에 기재된 후반 12분 마시마 유의 경고 장면이 본방송과 공식 유튜브 '풀버전' 어디에서도 볼 수 없다는 점, 적용 규정이 통합적으로 공개되지 않아 판정 근거 검증이 어렵다는 점을 핵심으로 꼽았다.
'골때녀'는 지난 8월 27일 결승전에서 FC구척장신이 FC원더우먼을 2대 1로 꺾고 첫 우승을 차지했다. 그러나 방송 직후 FC구척장신 선수들이 상대 마시마 유를 향해 팔을 잡아끌고 무리한 태클을 했음에도 경고가 주어지지 않았다는 편파 판정 의혹이 터져 나왔다. 이후 제작진이 공개한 기록지에는 오히려 마시마 유가 후반 12분 경고를 받은 것으로 명시돼 조작 논란이 증폭됐다. 문제는 이 장면이 어디에도 공개되지 않았다는 사실이었다.
디시인사이드 '골때녀' 갤러리는 지난 1일 성명문을 통해 ▲원본 영상 공개 ▲판정 근거 소명 ▲편집 경위 설명 ▲게임 시간 상시 표기 ▲재발 방지 체계 마련 ▲시청자 고지 등을 요구했지만, 제작진은 묵묵부답으로 일관 중이다.
사실 '골때녀' 조작 논란은 이번이 처음이 아니다. 2021년에도 골 득실 순서를 바꾸는 편집이 드러나 연출진 교체까지 이어졌던 전력이 있다.
SBS는 당시 "초심으로 돌아가겠다"고 사과했지만 또다시 같은 논란에 휩싸이며 비난 여론이 거세지고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com