이영애, 토크쇼 1회 만에 하차 고백 “성격이 너무 샤이했다”

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 배우 이영애가 과거 토크 프로그램에서 하차한 이유를 직접 고백한다.
오는 7일 오후 9시 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 '느낌 좋은 배우' 김영광이 10년 만에 출연해 업그레이드된 매력을 공개한다.
이를 본 윤남노는 "옆모습만 봐도 멋있다"고 감탄하고, 박은영은 "얼굴만 봐도 재밌다" "키가 너무 커 누가 늘려 놓은 것 같다"며 극찬을 이어간다.
이때 이영애가 "나도 김영광 배우와 비슷한 성격이다"라며 예능에서 하차했던 이유를 밝혀 시선을 끈다.
앞서 지난 5월 이영애는 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'에 출연해 토크쇼에서 1회만에 잘린 사연을 공개한 바 있다.
제작진은 이영애에게 "토크쇼 MC를 하고 싶은 생각은 없느냐"고 질문했고, 이영애는 "예전에 한 번 SBS 파일럿으로 (토크쇼를) 했다가 잘렸다"고 솔직하게 답했다. 이영애는 "당시가 서른 살 때 한참 잘 나갔던 '이영애의 하루'가 생겼을 때였다"며 "그때 토크쇼가 들어왔는데 손님들을 초대해 상황극을 하는 독특한 콘셉트의 토크쇼였다"고 회상했다.
최전성기에 MC를 맡고도 해고 통보를 받은 데 대해 "호스트로서 역할을 해야 했는데, 그때는 서른 살이라 지금보다도 성격이 더 샤이했다"면서 "그러다 보니 단 1회 만에 프로그램이 끝이 났다. 모든 게 끝났다"고 씁쓸해했다.
이영애는 또 "다시 토크쇼를 진행해 볼 생각은 없느냐"는 물음에 "없다"면서 "사실 최근까지도 토크쇼를 하자고 제의가 몇 번 왔다. 그런데 토크쇼 진행하는 사람은 따로 있는 것 같다. 나는 힘들 것 같다"고 고백했다.
김영광의 솔직한 매력과 이영애의 깜짝 고백이 더해질 JTBC '냉장고를 부탁해'는 오는 7일 오후 9시 방송된다.
