'스타쉽 新 보이그룹' 아이딧, '단체입덕' 유발 청량 비주얼

기사입력 2025-09-05 10:18


'스타쉽 新 보이그룹' 아이딧, '단체입덕' 유발 청량 비주얼

[스포츠조선 백지은 기자] 스타쉽의 새 보이그룹 아이딧이 '단체 입덕'을 예고했다.

스타쉽은 지난 4일 아이딧 공식 채널을 통해 첫 번째 미니 앨범 '아이 디드 잇.'의 데뷔 쇼케이스 포스터를 공개했다.

공개된 아이딧의 데뷔 쇼케이스 포스터는 상쾌하고 시원한 느낌의 수영장을 연상케 하는 아이스 블루 바탕에 햇빛이 은은하게 비추며 고요하게 일렁이는 물결과 그 안에서 존재감을 드러내며 이제 막 떠오르기 시작한 불꽃 형상을 담아 청량함을 선사함과 동시에 호기심을 유발한다. 데뷔 당일인 15일 오후 8시공식 유튜브 채널을 통해 공개될 멤버들의 데뷔 쇼케이스에도 자연스럽게 관심이 이어지고 있다.

이에 앞서 아이딧은 이번 앨범의 첫 번째 프로모션인 '아이딧 짚(idid.zip)'을 공식 홈페이지에 전격 오픈하며 전 세계 케이팝 팬들의 흥미를 자극했다.

아이딧의 마스코트 '두두(DODO)'의 안내와 함께 열리는 '아이딧 짚(idid.zip)'에는 아이딧 멤버들의 소소한 일상을 담은 콘텐츠부터 아이돌의 수수께끼 같은 세계가 컴퓨터 바탕화면처럼 담겨 있어 팬들로 하여금 아이딧과 '절친'이 된 것 같은 기분 좋은 설렘을 안긴다. 과거 사진들을 통해 추억을 되짚어보거나 '휴지통' 아이콘에는 차마 비울 수 없는 멤버들의 소중한 콘텐츠까지 남아 있어 아이딧의 1g도 놓치고 싶지 않은 팬들의 마음이 반영됐다.

또한 공식 SNS를 통해 공개된 탑 사진들은 흰티에 청바지로 깔끔한 착장을 선보인 아이딧의 화사한 비주얼이 청량하면서도 청순하다는 반응을 얻고 있다.

아이딧은 이처럼 시원한 기분을 선사한 타임테이블에 이어 호기심을 자극한 '아이딧 짚(idid.zip)', '하이엔드 청량돌'의 탄생을 향한 기대감을 끌어올린 데뷔 쇼케이스 포스터 공개 등 매일 예상을 뛰어넘는 콘텐츠를 선보이며 남다른 데뷔 행보를 보이고 있다. 이는 완성형 아이돌 아이딧이 케이팝 시장에 처음으로 내놓는 결과물인 '아이 디드 잇.'을 향한 기대와 관심으로 이어지고 있다.

아이딧은 15일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 첫 번째 미니 앨범 '아이 디드 잇.'을 발매한다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

