송하윤 '학폭' 폭로 美거주자 끝까지 간다..韓소송→'궁금한 이야기Y' 출연

기사입력 2025-09-05 11:13


[스포츠조선 조지영 기자] SBS 시사 프로그램 '궁금한 이야기 Y'가 충격적인 학폭으로 활동을 중단한 배우 송하윤의 의혹을 다룬다.

'궁금한 이야기 Y'는 5일 밤 '배우 송하윤 학교폭력 논란. 21년 전, 그날의 진실은?'이라는 제목의 방송을 공개한다.

방송 내용에 따르면 미국에 살던 오 씨는 최근 태평양을 건너온 고소장에 분노했다. 21년 전, 자신이 당한 학교폭력 피해를 SNS에 폭로했다가 가해자로부터 명예훼손과 업무방해 혐의로 고소를 당한 것. 그를 고소한 이는 다름 아닌, 송하윤. 드라마에서 열연을 펼치며 시청자들의 눈길을 사로잡은 그녀는 최근 큰 인기를 얻고 있었던 터라 논란은 더 커졌다. 하지만 송하윤 측은 관련 의혹을 전면 부인하며 학폭 논란 최초 유포자인 오 씨를 상대로 강경한 법적 대응에 나섰다. 사과를 기대했다가 황당한 고소장을 받아 들게 되었다는 오 씨는 제작진을 만나 21년 전 자신의 기억을 털어놨다.

오 씨는 제작진과 인터뷰에서 "(약) 21년 전, 나를 앉혀놓고 '안 때릴게, 안 때릴게' 하더니 (송 씨에게) 뺨을 맞았다"고 밝혔다.


21년 만에 폭행이 이뤄졌다는 장소를 찾은 오 씨는 그녀가 자신에게 가한 폭력을 선명하게 기억하고 있다고 주장하는 중. 영문도 모른 채 시작된 폭행은 그의 주장에 따르면 약 1시간 30여 분가량 이어졌으며, 이후에도 그녀는 또 다른 학교폭력 사건에 연루되어 강제 전학을 당했다고 밝혀 눈길을 끈다.

하지만 송하윤 측은 "고교 재학 시절 오 씨에게 그 어떤 폭력을 행사한 사실이 없으며, 학폭으로 강제 전학을 간 사실도 없다"고 해명했다. 아울러 "관련 자료나 증거들을 수사기관에 제출했다"며 강력히 반발하면서 사건은 뜻밖의 진실게임 양상으로 번지고 있다.

오 씨는 "내가 해외 거주자이기 때문에 도피를 한 게 아님에도 불구하고 수사에 불응한다고 해서 지명수배가 됐다는 프레임을 (씌웠다)"고 억울함을 호소했다.

오 씨는 송하윤 측이 철저히 언론 플레이를 하고 있으며, 사건이 대중의 관심에서 멀어지기만을 노리는 것 같다고 의심했다.


자신의 결백을 증명하고, 21년 전의 진실을 직접 찾기 위해 태평양을 건넜다는 오 씨. 한국에서의 약 2주간의 진실 찾기 여정을 제작진이 동행했다. 제작진은 취재 도중, 자신이 오 씨가 폭행당했다고 주장하는 그날의 목격자를 만날 수 있었는데, 그날 그곳에선 대체 무슨 일이 있었을지, 송하윤을 둘러싼 학교폭력 의혹의 진실이 밝혀질지 관심이 쏠리고 있다.

송하윤의 학폭 논란 의혹은 5일 금요일 밤 8시 50분에 방송되는 SBS '궁금한 이야기 Y'에서 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

