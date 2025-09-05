전원주, 故 송해와 부부 생활 고백..“리얼 입맞춤에 깜짝”

스포츠조선

최종수정 2025-09-05 11:37

MBC

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 전원주가 고(故) 송해와의 특별한 추억을 떠올렸다.

지난 3일 채널 '순풍 선우용여'에는 '전 국민이 사랑했던 선우용여의 방송국이 한순간에 사라진 이유 (충격 억울)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서는 TBC 방송국 1기 무용수 출신 선우용여가 전원주와 만나는 모습이 그려졌다.

전원주는 국민 MC 고 송해와 부부로 호흡을 맞췄던 당시를 회상했다.

그는 "송해 선생님하고 내가 많이 다녔다. 키가 맞으니까 꼭 끌고 다녔다"며 "송해가 '마누라를 소개하겠습니다'라면서 날 꼭 불렀었다. 그리고 '이따 입 맞출 거니까 놀라지 말라'고 그랬다. 그런데 기다려지더라. 언제 입 맞추실지"라고 둘만의 추억을 밝혀 모두를 웃겼다.

특히 전원주가 "나 혓바닥 달아나는 줄 알았다. 잡아 뜯으시더라"고 고백하자, 선우용여는 "진짜 혓바닥까지 했냐"고 깜짝 놀라는 모습을 보였다.

이어 화면에는 '원주의 남미새 이야기~송해 선생님과의 추억~'이라는 자막이 나왔고, 전원주와 고 송해의 가상 결혼장면이 나왔다.

전원주는 "송해 선생님하고 인사동 거리에서 가상 결혼을 했다. 혓바닥을 내놓고 뽀뽀도 했다"고 고백했고, 선우용여는 "아니 입만 살짝 맞춰야지 혓바닥은 왜 내놔"라고 깜짝 놀랐다.


전원주는 "그런데 기다려지더라. 언제 하시려는지. 계쏙 이 닦고 와서 양치질하고 껌도 씹고 그랬다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 지난 2019년 방송된 MBC '사람이 좋다'에는 아흔둘인 새신랑 고 송해와 팔순의 전원주가 전통 혼례를 올리는 모습이 전파를 탔다.

두 사람의 가상 결혼식은 서울 종로구에서 어르신들을 위해 개최한 이벤트로 알려졌다.

