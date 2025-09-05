스포츠조선

한가인, 1년에 유산만 3번…"멘탈 강한 나도 무너지더라"

기사입력 2025-09-05 11:45


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 배우 한가인이 유산의 아픔과 시험관 시술로 두 아이를 얻은 과정을 솔직하게 고백했다.

4일 공개된 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 산부인과 전문의 황도영 원장과 한가인의 대화가 담긴 영상이 올라왔다. 제목은 '유산만 3번 겪은 한가인이 시험관으로 아들딸 한 방에 임신한 비결은? (+셋째 계획)'이었다.

영상서 한가인은 "아이를 낳을 생각이 없다가 임신을 하게 됐는데 5주 차에 피비침이 생겼다. 결국 계류유산 판정을 받았다"고 첫 경험을 털어놨다.

이어 "1년에 3번을 같은 주수에 같은 증상으로 유산했다. 교통사고도 세 번은 안 난다는데 세 번까지 겪으니 멘탈이 무너졌다"며 당시를 떠올렸다.

그는 "한 번, 두 번까지는 '그럴 수 있지'라며 버텼는데 세 번을 한 해에 당하니 멘탈이 그래도 강한 편이라 생각했는데 살면서 그렇게 힘들었던 시절이 없었다"고 고백했다.

황 원장은 "누구나 겪을 수 있는 일인데 너무 의미를 크게 두지 말아야 한다"며 위로했다.

3번의 유산 끝에 한가인은 시험관 시술을 택했다. 그는 "과배란 주사를 매일 직접 놓았다. 임신 수치가 너무 높아 세쌍둥이일 줄 알았다고 했는데 한 명이었다"며 첫째 임신 당시를 회상했다.

이어 둘째 역시 시험관으로 임신해 출산했다고 밝혔다.


한가인은 "첫째 때는 물구나무서기도 하고 이상한 미신을 다 따라했는데, 결국은 건강한 아이는 뭘 해도 되고, 건강하지 않으면 안 되더라. 병원에서 시키는 대로 심플하게 하는 게 좋다"고 조언했다.

현재 두 아이는 건강하게 잘 자라고 있으며, 한가인은 "한 번도 크게 아프지 않고 잘 크고 있다"며 웃음을 보였다.

narusi@sportschosun.com

