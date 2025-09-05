스포츠조선

"아내 공개 절대 안해" 김종국, 오늘(5일) 결혼…사회 유재석, 신혼여행 연기[종합]

기사입력 2025-09-05 14:05


"아내 공개 절대 안해" 김종국, 오늘(5일) 결혼…사회 유재석, 신혼여…

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 김종국이 결혼한다.

김종국은 5일 서울 모처에서 비연예인 예비신부와 결혼식을 올린다. 예식은 가족과 가까운 지인만 초대, 비공개로 진행된다. 사회는 절친 유재석이 맡았다.

김종국은 결혼식이 끝난 뒤 62억원 전액 현금 매입한 서울 강남구 논현동의 고급 빌라에서 신접살림을 시작한다. 다만 신혼여행은 방송 스케줄 문제로 연기한다.

김종국은 지난달 18일 자필 편지를 통해 깜짝 결혼 발표를 했다. 그는 "저 장가간다"며 "사실 조금씩 티 낸다고 내긴 했는데 그래도 갑작스럽게 느끼시는 분들이 많이 계실 것 같다. 올해가 데뷔 30주년인데 만들고 싶은 앨범은 안 만들고 내 반쪽만 만들었다. 그래도 축하해 주시고 응원해 주시길 바란다. 많이 늦었지만 그래도 이렇게 가는 게 다행이지 않나. 잘 살도록 노력하겠다"고 밝혔다.

이후 김종국은 SBS '런닝맨'에서 다시 한번 결혼 소식을 전했다. 당시 유재석과 하하 등 절친들도 김종국의 열애 및 결혼 사실을 몰랐다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

유재석은 "너 우리한테 이래놓고 '미운우리새끼'에서 예비신부 공개하는 것 아니냐"고 했지만, 김종국은 "안 나온다. '짐종국'(김종국 유튜브 채널)에도 안나온다. 가정은 가정이고 일은 일"이라고 선을 그었다.

실제로 김종국은 예비신부가 미국 LA에 거주 중인 화장품 회사 CEO라거나, 영어 일타 강사의 딸로 대기업에 재직 중인 20세 연하라는 설에 대해서도 모두 침묵을 지켰다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 故 송해와 부부 생활 고백..“리얼 입맞춤에 깜짝”

2.

송하윤 '학폭' 폭로 美거주자 끝까지 간다..韓소송→'궁금한 이야기Y' 출연

3.

주영훈, 조폭 납치..목숨 건 작곡 “노래 잘 안 돼 천만 다행”

4.

은지원, ♥9세 연하와 신혼집 정했다..."아내 취향 다 맞출 것"

5.

안선영, 캐나다서 이방인 차별에 분노 "은행도 막혀..아시안 면박까지"

연예 많이본뉴스
1.

전원주, 故 송해와 부부 생활 고백..“리얼 입맞춤에 깜짝”

2.

송하윤 '학폭' 폭로 美거주자 끝까지 간다..韓소송→'궁금한 이야기Y' 출연

3.

주영훈, 조폭 납치..목숨 건 작곡 “노래 잘 안 돼 천만 다행”

4.

은지원, ♥9세 연하와 신혼집 정했다..."아내 취향 다 맞출 것"

5.

안선영, 캐나다서 이방인 차별에 분노 "은행도 막혀..아시안 면박까지"

스포츠 많이본뉴스
1.

좀비보다 무서운 LG야구 '아무리 때려봐라 우리가 죽나' [수원 현장]

2.

"현장이 원했다" KIA 5억 FA 미스터리…2군 방치→은퇴 수순 밟나

3.

'연봉 1위' 김하성 내보내니 술술 풀리는 탬파베이, 7연승 질주 PS 확률 급상승..대체 유망주 유격수도 쓸만해

4.

'오타니 천적' NL 사이영상 굳혔다, 스킨스 6이닝 8K 무실점 9승...김혜성은 무안타, LAD 3-5 PIT

5.

"폰세 연승? 우리 상대론 이긴 적 없잖아" LG의 선두질주, 염갈량의 이유있는 자신감…신기록은 중요치 않다 [수원포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.