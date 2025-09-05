스포츠조선

이석훈 " ♥미모의 발레리나, '사랑의 스튜디오'로 만나..내가 번호 물었다" (전현무계획)

최종수정 2025-09-05 22:37

이석훈 " ♥미모의 발레리나, '사랑의 스튜디오'로 만나..내가 번호 물…

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 이석훈이 '발레리나' 아내와 러블스토리를 밝혔다.

5일 방송된 MBN 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획2'에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 '먹친구' 이석훈이 '시청자계획'으로 충주의 '치막' 맛집을 찾아가 대박 '먹 조합'을 발견했다.

'세계최초' 치킨 막국수 원조집에 간 세 사람. 사장님은 '메밀치킨'에 대해 "메밀 막국수를 하면서 같이 개발하게 됐다. 더 담백하다. 살도 덜 찐다"라 밝혔다.

이석훈은 "저는 아이가 있다보니까 아빠들은 아무래도 쾌적하고 깨끗하고 아이들이 먹을 수 있는 음식이 곁들여져 있는 곳을 무조건 간다"라며 반가워 했다.


이석훈 " ♥미모의 발레리나, '사랑의 스튜디오'로 만나..내가 번호 물…
이석훈은 "제가 결혼을 빨리 한 거다. 제가 서른 한 살에 결혼했다. 방송에서 아내를 만났다. '사랑의 스튜디오'라고, '사랑의 작대기' 있지 않냐. 저는 연예인 출연자, 아내는 비연예인 출연자로 나온 거다. 서로 작대기를 했다. 서로 맞았다"라 전했다.

곽준빈은 "저는 그런 거 안믿는데 특히 연예인 참가자분들은. 근데 진정성이 있으시다. 끝나고 애프터를 신청하셨냐"라고 궁금해 했다.

이석훈은 "제가 번호 좀 물어봐달라고 해서 며칠 후에 바로 만나고 연락하다가 사귀게 됐다"라 했다.

전현무는 "왜 요즘 그런 프로그램 안 만드는 거냐"라며 울컥했지만 곽준빈은 "형님은 그런 프로그램 있으면 MC만 보시지 않냐"라고 해 웃음을 자아냈다.


전현무는 "그런 프로그램 있으면 진짜 출연할 생각이 있다. 결혼 생각도 있다. 왜 없냐. 일부러 안하는 건 아니다. 상황이 날 이렇게 만든 거다"라며 오해에 대해 해명했다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김영철, 마비성 장폐색 투병에 합병증 얻었다 "급격히 살 빠져 생긴 병"

2.

'장동건♥' 고소영, 과자 광고 제안 받고 분노 "장난하나, 놀리는 줄"

3.

정은표, 자식농사 줄줄이 대박났다..'서울대 子' 이어 막내도 기특 "형 보고 시작해"

4.

이효리 요가원, 오픈 전부터 대박…'3만 5천 원' 수강권 전체 품절

5.

'홍현희♥' 제이쓴, 악플 쏟아진 '귀걸이 논란'..공식 발표 "다시는 안하겠다"

연예 많이본뉴스
1.

김영철, 마비성 장폐색 투병에 합병증 얻었다 "급격히 살 빠져 생긴 병"

2.

'장동건♥' 고소영, 과자 광고 제안 받고 분노 "장난하나, 놀리는 줄"

3.

정은표, 자식농사 줄줄이 대박났다..'서울대 子' 이어 막내도 기특 "형 보고 시작해"

4.

이효리 요가원, 오픈 전부터 대박…'3만 5천 원' 수강권 전체 품절

5.

'홍현희♥' 제이쓴, 악플 쏟아진 '귀걸이 논란'..공식 발표 "다시는 안하겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'오늘 또?' 귀신에 홀린듯이 이틀 연속 폭우 → 광주 우천 취소, 10월 재편성[광주 현장]

2.

英 단독 보도! "손흥민 빈자리 이정도로는 못 채워" 토트넘의 결단, 이제 걱정 없다..."대체자 영입 추진 계획 포기"

3.

혹시 '트라우마' 남을라…23세 앙팡테리블 향한 사령탑의 배려 "생각 안할 수가 없지" [인천포커스]

4.

"우승하러 왔다" '지메시'지소연,버밍엄시티 '단기임대' 공식발표[오피셜]

5.

그때 건넨 유망주는 TB에서 에이스가 됐는데, 1899억 '본전' 언제 찾나? '유리몸' 글래스나우는 손해본 장사

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.