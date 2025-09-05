이석훈 " ♥미모의 발레리나, '사랑의 스튜디오'로 만나..내가 번호 물…

|
[스포츠조선닷컴 김수현기자] 이석훈이 '발레리나' 아내와 러블스토리를 밝혔다.
5일 방송된 MBN 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획2'에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)와 '먹친구' 이석훈이 '시청자계획'으로 충주의 '치막' 맛집을 찾아가 대박 '먹 조합'을 발견했다.
이석훈은 "저는 아이가 있다보니까 아빠들은 아무래도 쾌적하고 깨끗하고 아이들이 먹을 수 있는 음식이 곁들여져 있는 곳을 무조건 간다"라며 반가워 했다.
곽준빈은 "저는 그런 거 안믿는데 특히 연예인 참가자분들은. 근데 진정성이 있으시다. 끝나고 애프터를 신청하셨냐"라고 궁금해 했다.
이석훈은 "제가 번호 좀 물어봐달라고 해서 며칠 후에 바로 만나고 연락하다가 사귀게 됐다"라 했다.
전현무는 "왜 요즘 그런 프로그램 안 만드는 거냐"라며 울컥했지만 곽준빈은 "형님은 그런 프로그램 있으면 MC만 보시지 않냐"라고 해 웃음을 자아냈다.
전현무는 "그런 프로그램 있으면 진짜 출연할 생각이 있다. 결혼 생각도 있다. 왜 없냐. 일부러 안하는 건 아니다. 상황이 날 이렇게 만든 거다"라며 오해에 대해 해명했다.
