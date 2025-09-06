김남주, '억대 출연료' 받고도 하소연한 김옥빈 일침 "그렇게 받아놓고 …

4일 방송된 SBS Plus '안목의 여왕 김남주'에서는 김남주와 김옥빈의 만남이 공개됐다.
김옥빈은 김남주에게 "항상 궁금한 게 있었다. 결혼하시고 동시에 7,8 년을 쉬셨는데, 그때 마음이 어땠을까 싶었다"라고 질문했다. 김남주는 "TV로 시상식을 볼 때 '내가 다시 저 자리에 설 수 있을까'라는 생각이 들어 서글펐다"라고 털어놨다. 이어 "2008년에 막내를 낳고 2009년 '내조의 여왕'으로 최우수상을 받았다. 그때 울면서 '내가 이 자리에 다시 설 수 있을까 생각한 적 있다'라고 수상소감으로 말했다. 우리 일은 운과 시기 모두 중요하다"라고 덧붙였다.
그런가 하면 김옥빈은 "항상 마음 아픈 게 있다. 선배님도 그렇겠지만 작품에 열정을 쏟아부어도 결과가 늘 같지 않다. 저희 직업은 쏟아부은 열정과 다르게 예측하기 힘들다. 칭찬도 보상도 더딘 직업 같다"라고 이야기했다. 이에 김남주는 "아 옥빈아 왜 보상이 안 돼? 돈을 받았잖아. 그렇게 많이 받았는데 무슨?"이라며 직언을 날려 웃음을 안겼다. 이어 "결과는 우리의 것이 아니라고 생각한다. 주인공인 내가 우울해지면 안 되니까 남들의 평가는 중요하지 않다고 마인드컨트롤한다"라며 힘을 줬다.