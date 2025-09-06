박수홍♥김다예 자식농사 초대박.."10개월 딸, 제약회사 광고모델 됐다"

|
[스포츠조선닷컴 김수현기자] 박수홍 김다예가 제약회사 제품 광고를 받은 딸과 직접 한강 피크닉을 나서며 효과를 보여줬다.
5일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에서는 '10개월아기 재이 생애 첫 한강 피크닉 ! 사교성 만렙 유니콘아기 후기 이유식 영유아연고 동아제약 광고모델 재이'라는 제목의 영상이 공개됐다.
김자예은 "주말마다 이제 제이를 데리고 어딜 좀 체험시키려 한다. 이렇게 보여주고 뭘 해야 할까 매번 고민인데 오늘은 날씨가 조금 풀려가지고 집 앞에 한강 피크닉을 하려 한다"고 했다.
"뭐하냐"는 박수홍에 김다예는 "고구마랑 계란 넣어서 이유식을 만들고 있다. 이유식은 먹고 나갈 거다. 가서는 과일을 먹을 거다"라며 보채는 재이의 칭얼거림에 손길이 빨라졌다.
요즘 이유식의 맛을 알아버렸다는 재이는 엄마의 이유식에 손을 뻗으며 먹고 싶어 한껏 기대했다. 박수홍은 아기새처럼 받아먹는 재이의 모습에 흐뭇해 하며 손수 이유식을 먹여줬다.
|
한강 피크닉을 가는 길, 재이는 신이 나 발을 구르며 좋아했다. 김다예는 "재이가 자연 보는 걸 좋아한다. 이런 나무나 풀들"이라며 흐뭇해 했다.
동요 속 예쁜 하늘 그 자체인 한강. 재이는 놀러나온 강아지들을 보며 한박웃음을 지었다.
한강에 온 박수홍은 치맥을 하기 위해 치킨을 사러 가던 도중 잠든 딸 재이를 보며 웃음을 감추지 못했다.
박수홍은 아빠의 품에 안겨 잠든 재이에 "아까부터 계속 그랬지 않냐. 낮잠 안자서 피곤할 거라고"라며 뒤척임도 없이 기절한 딸을 공개?다.
뒤집어 안아도 안 깨는 효녀 중의 효녀 재이, 박수홍은 "어떻게 이렇게 잘 자냐"라며 감탄했다.
치맥을 하기 위해 완벽한 피크닉 장소를 발견했고 김다예는 "재이 잘 때 얼른 마시자"라 했다.
예쁜 한강 풍경에 박수홍은 "여보 임신했을 때 다홍이랑 산책 나가면서 '이 다음에 재이 태어나면 같이 다닐 수 있을까?' 했다. 그때도 감동이었는데"라며 "다홍인 지금 한창 잘 자고 있겠지?"라고 감격했다.
|
김다예는 "밖에 나와서 먹으니까 너무 좋다"면서도 모기에 물렸다 했고 박수홍은 급하게 딸 재이도 모기에 물렸는지 걱정했다.
김다예는 딸 재이보다 더 신난 비눗방울 놀이를 하며 뛰어다녔다. 재이는 예쁜 비눗방울을 터트리며 아빠 엄마와 즐거운 추억을 쌓았다.
또 아기를 위한 벌레 기피제의 모델이 된 재이를 안은 두 사람은 약효에 대해 설명하며 광고하기도 했다.
shyun@sportschosun.com