남보라 결혼식, 13남매 총출동 가족사진.."메이크업숍 3곳+차량 4대"…

남보라의 대가족 총출동 결혼식 현장이 공개됐다.
이어 눈길을 끈 것은 남보라가 결혼식을 앞두고 대가족을 위해 신경 쓴 것들이었다. 남보라는 대가족이 한 번에 메이크업을 받을 수 있는 곳이 없어서, 메이크업숍만 3군데를 예약했다. 대가족의 결혼식장 이동을 위해 배차된 차량만 무려 4대였으며 결혼식장을 선택할 때도 가족 대기실이 넓은 것이 최우선 조건이었다. 동생들은 타임테이블까지 만들어 업무 분장을 하기도.
그러나 결혼식이 눈물만 있었던 것은 아니었다. 남보라의 남편은 즉석에서 애정을 담아 남보라의 이름으로 삼행시를 지었고, 영화 '써니'에 함께 출연한 후 계속 인연을 이어오고 있는 배우 박진주와 김민영의 화끈한 축가 타임도 있었다. 특히 축가 중 한껏 흥이 오른 신부 남보라가 신랑을 두고 무대 중앙으로 난입해 웃음을 자아냈다. 가족이 많은 만큼 기쁨도 몇 배나 큰 결혼식이었다.
이날 남보라의 어머니는, 남보라가 결혼 전 선물한 반지를 소중하게 낀 채 "(딸의 결혼이) 아직 실감 안 난다"라면서도 "가족보다 내가 1번인 결혼생활을 했으면 좋겠다"라고 말했다. 13남매 장녀로 동생들을 돌보던 남보라가 성장해 동생들의 축하를 받으며 결혼했다. 남보라의 성장 과정을 함께 지켜본 시청자들도 가족과 같은 마음으로 새로운 출발선에 선 그녀를 응원하게 되는 시간이었다.
