폴킴, 현빈♥손예진 결혼식만 축가 수락한 이유 "너무 보고싶었다"

|
[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 가수 폴킴이 배우 손예진 현빈 결혼식 참석 비화를 전했다.
폴킴의 지목을 받은 우즈는 군 복무 시절 역주행 신화를 쓴 '드라우닝(Drowning)'으로 무대를 장악했다. 그는 과거 폴킴과의 'SNS 해프닝'을 공개하며 유쾌한 티키타카를 이어갔다.
우즈는 "먼저 SNS 팔로우를 하셔서 맞팔로우를 하려고 보니 취소하셨다"고 폭로했고, 폴킴은 "죄송하다. 그때 제가 연예인 병이 걸렸다. 한창 팔로잉을 0명으로 만드는 게 유행이라, 다른 의도는 없다"고 해명해 웃음을 더했다. 곧이어 우즈는 "또 다른 썰이 있는데, 유명하지 않았을 때 DM으로 콜라보를 제안했었다"고 밝히자 폴킴은 "DM 세대가 아니라 주기적으로 확인을 못 했다"며 진땀 해명을 쏟아내 웃음을 자아냈다. 유쾌한 티키타카 속 두 사람은 방탄소년단 정국의 솔로곡 'SEVEN'을 함께 부르며 호흡을 맞췄다.
|
마지막은 K-pop 레전드 그룹 god가 장식했다. 'Friday Night'와 '촛불 하나'로 등장하자 현장은 감격의 환호로 가득 찼다. 이어 남다른 팀워크와 무대 준비 과정을 유쾌하게 풀어낸 god는 '장수 그룹의 저력'을 보여줬고, 이를 본 자이언티는 "감히 선배님들을 지목한다는 게 겁이 났지만 용기냈다. 어릴 때부터 제 음악적 정서와 삶 전반에 녹아있는 음악을 만들어주셨고 큰 영향을 주셨다"며 존경을 표했다.
이어진 토크에서 god는 올해 연말 콘서트 개최 소식과 함께 '식비 2억 8000만원' 전설의 비하인드를 털어놨다. 손호영은 "그 당시 닥치는 대로 먹다가 회사가 식비 제한을 두려 했다. 그래서 계약서에 '식대는 간섭하지 않는다'는 조항을 넣었다"고 폭로해 폭소를 자아냈다. 이에 자이언티는 "저는 제 자동차 기름값보다 식비가 적게 나온다"고 맞받아쳐 웃음을 더했다.
이날 클라이맥스는 god와 자이언티의 '보통날', '양화대교' 합동 무대였다. 자이언티는 "'보통날'은 저에게 된장국 같은 곡이다. 평생 양분이 된 음악 만들어주셔 감사하다. 함께할 수 있어 영광"이라고 소감을 밝혔다.
한편, Mnet '라이브 와이어'는 1회 김창완밴드를 시작으로 12회 god까지 총 54팀이 출연, 음악으로 연결된 특별한 순간들을 만들었다. MC 정재형은 "아티스트들의 생생한 콜라보 현장을 함께할 수 있어 큰 행복이었다", 코드 쿤스트 역시 "작업실로 달려가고 싶을 만큼 음악적으로 자극이 되고 마음도 따뜻해졌다. 순수한 마음을 다시 찾은 프로그램"이었다고 소회를 남겼다. 아티스트들의 역대급 콜라보 무대와 진솔한 토크로 시청자들의 마음을 사로잡은 '라이브 와이어'는 이날 방송을 마지막으로 음악 여정을 아름답게 마무리했다.
jyn2011@sportschosun.com