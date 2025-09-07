임영웅 뜨니 '불후의 명곡' 시청률도 터졌다..첫 단독 특집 6.6%[S…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 임영웅이 첫 단독 특집을 성공적으로 마무리했다.
뒤이어 린이 '공개 프러포즈'라는 키워드와 함께 등장해 흥미를 돋웠다. 임영웅은 "방송에서 저한테 공개적으로 프러포즈를 하셨다"라며 린을 소개했는데, 린은 "임영웅 씨와 듀엣을 너무 하고 싶어서 한 예능을 통해 공개적으로 이야기를 한 적이 있다. 트롯 하길 잘 한 거 같다"라며 학수고대하던 듀엣 성사에 기쁨을 금치 못했다. 또한 임영웅은 데뷔 전 린과의 놀라운 인연을 밝혔다. 임영웅은 "린 선배님이 대학교 교수님 친구로 강의실에 방문하신 적이 있었는데, 여신이 강림한 줄 알았다"라고 회상했고, 린은 "'내가 만나는 사람 중에 톱스타가 나올 수도 있구나'하는 교훈을 얻었다. 그때 영웅 씨를 알았다면 더 잘해드렸을 것"이라고 너스레를 떨어 웃음을 더했다.
|
임영웅과 로이킴은 서로의 명곡을 바꿔 부르는 특별한 무대도 선보였다. 로이킴은 '사랑은 늘 도망가'에 자신만의 섬세한 감수성을 듬뿍 담아냈고, 임영웅은 '그때 헤어지면 돼'로 짙은 호소력을 뽐냈다. 무엇보다 이날 방송에서는 임영웅과 로이킴의 첫 입맞춤곡인 '그댈 위한 멜로디' 무대가 최초로 공개돼 초미의 관심을 모았다. 특히 곡을 만든 로이킴이 자신의 스타일로 인트로를 꾸미고, 뒤이어 나타난 임영웅이 특유의 따스하고 기분 좋은 아우라로 무대를 가득 채우며, 전무후무한 스페셜 컬래버레이션을 완성해 감탄을 이끌어냈다.
마지막 친구는 '은밀한 만남'이라는 키워드의 주인공 조째즈였다. 조째즈의 가게를 우연히 방문하며 친분을 쌓게 됐다고 밝힌 임영웅은 "방송에서 만난 적이 없고, 언급된 적도 없다 보니 아무도 저희의 친분을 모른다"라면서 조째즈와 찐친케미를 뽐냈다. 이날 조째즈는 녹진한 감성이 폭발하는 '한잔의 노래' 뿐만 아니라, 임영웅에게 부탁을 받아 선곡한 '다시 만날 수 있을까'로 임영웅과는 또 다른 매력을 전했다.
이후 클로징 무대에 오른 임영웅은 엔딩곡 '그대 그리고 나'에 이어 앵콜곡인 '인생찬가'까지 열창하며 폭발적인 여운을 선사했다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com