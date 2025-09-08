스포츠조선

“이 조합 실화?” 박보검, SK 최태원 동거녀와 뜻밖의 투샷

기사입력 2025-09-08 17:08


[스포츠조선 이유나 기자] 배우 박보검이 재벌가 행사에 초대된 모습이 포착됐다.

8일 SK 최태원 회장 동거녀인 김희영은 자신의 계정에 박보검과 함께한 사진을 게재해 눈길을 끌었다.

김희영은 "두 번의 큰 행사를 무사히 마치고, 멀리서 찾아와준 친구들과 지인들의 진심으로 기뻐해주는 그 얼굴들이 마음 속에 영원히 각인되었다"고 전하며 사진을 공개했다.

사진 속에는 다양한 재벌가 인사들의 모습이 담겨 있으며 특히 훤칠한 미남배우 박보검과의 투샷이 담겨 있었다.


박보검이 참석한 행사는 세계적으로 유명한 김수자 작가의 개인전이다. 서울 삼청동 선혜원에서 열리는 이번 전시는 김수자 작가가 10년 만에 여는 서울 전시이자, 그의 작품이 한국 전통 한옥 건물에 최초로 설치되는 프로젝트다. 선혜원은 SK그룹 창업주의 사저였던 전통한옥. 그룹 연수원으로 활용되다 이번에 기업 연구소이자 컨벤션 공간으로 새롭게 문을 열었다.


박보검은 김수자 작가와 인연이 있어 그동안 전시에 초대받은 것으로 알려졌다.

이날 박보검은 재벌가 인사들과 함께 사진을 찍으며 한국 관광 명예 홍보대사의 면모를 보여주기도 했다.

