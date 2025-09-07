스포츠조선

[SC이슈] "배우가 원해"..사람엔터, 이수혁 혹사 논란 억울했나, 법적 대응까지 시사

기사입력 2025-09-07 11:02


[SC이슈] "배우가 원해"..사람엔터, 이수혁 혹사 논란 억울했나, 법…

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 이수혁의 혹사 논란이 불거졌던 가운데, 소속사 사람엔터테인먼트가 법적 대응을 시사했다.

사람엔터테인먼트는 5일 3차 공식입장을 내면서 "사람엔터테인먼트는 누구보다 배우의 건강과 인권을 존중하며, 배우의 컨디션을 세심히 살피고 있다"며 "이수혁 배우를 사랑해 주시는 팬 여러분과 함께 배우를 보호하고자 노력하고 있으며, 앞으로도 변함없이 최선을 다할 것"이라고 했다.

이어 "이와 관련하여, 이수혁 배우와 관련된 사실과 다른 내용, 비방, 또는 근거 없는 부정적 루머를 발견하신 경우, 팬 여러분께서는 아래 공식 이메일 계정을 통해 제보해 주시면 감사하겠다"며 "여러분의 소중한 제보는 배우의 안전을 위해 신중하게 확인 후 필요한 조치에 활용된다"고 밝혔다.

이는 앞서 불거졌던 이수혁 혹사 논란과 관련된 것으로, 이수혁은 지난달 30일 중국 항저우에서 팬미팅을 진행하고 팬들과 만남을 가졌다. 해당 팬미팅은 전석 매진되면서 열기가 뜨거웠으나, 현장에서는 주최 측이 티켓을 과도하게 판매한 탓에 이수혁이 수천 명의 팬에게 12시간 가까이 사인을 해야 했다는 대만 EBC의 보도가 있었다. 여기에 행사장 에어컨이 고장나 이수혁이 땀에 젖어 일정을 소화한 뒤 현장을 떠날 때에는 비틀거리기도 했다는 목격담도 있었다. 이에 배우를 보호하지 못했다는 팬들의 항의가 이어졌던 것.

이에 사람엔터는 "무엇보다도 주어진 상황에서 최선을 다한 아티스트와, 아티스트를 향한 사랑으로 함께해 주신 팬 여러분의 진심이 그 의미를 잃지 않기를 바라며, 십 년 만에 이루어진 이번 만남이 모두에게 소중한 기억으로 남기를 바란다"며 "본사는 이번 경험을 계기로 관계자들과 더욱 긴밀히 협력하여 앞으로는 더 나은 만남을 준비할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 사과했다.

사람엔터는 이에 그치지 않고 "현장 기준으로 리허설 참관 15분, 팬미팅 본 공연 4시간 30분, 베네핏(사진 촬영·하이터치) 등이 2시간 열렸다"며 "배우는 '오랜만에 팬분들을 만난 만큼 최선을 다하고 싶다'라는 뜻을 거듭 밝혔고, 그 진심이 반영돼 예정보다 더 긴 시간 함께하게 됐다"고 ?G파 해명했고, 여기에 이어 허위 사실에 대한 법적 대응을 하겠다는 입장을 전하면서 강경한 반응을 보이고 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남보라, 결혼4개월만 투병 소식 전하며 오열..."더 빨리 검사해 볼걸 후회"

2.

박찬욱 감독 '어쩔수가없다', 베니스 황금사자상 불발…"이미 큰 상 받은 기분" [SC이슈]

3.

"자책하지 말라"…故대도서관 갑작스러운 비보→'전처' 윰댕 SNS도 위로 물결 [SC이슈]

4.

션 매니저 "가수 매니저인줄 알고 왔는데 운동선수 매니저 하고 있다"(전참시) [SC리뷰]

5.

"심장쪽 찌릿" 故대도서관, 생전 심장 고통 호소...부검으로 사망 원인 밝힌다 [SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

남보라, 결혼4개월만 투병 소식 전하며 오열..."더 빨리 검사해 볼걸 후회"

2.

박찬욱 감독 '어쩔수가없다', 베니스 황금사자상 불발…"이미 큰 상 받은 기분" [SC이슈]

3.

"자책하지 말라"…故대도서관 갑작스러운 비보→'전처' 윰댕 SNS도 위로 물결 [SC이슈]

4.

션 매니저 "가수 매니저인줄 알고 왔는데 운동선수 매니저 하고 있다"(전참시) [SC리뷰]

5.

"심장쪽 찌릿" 故대도서관, 생전 심장 고통 호소...부검으로 사망 원인 밝힌다 [SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"포체티노는 항상 손흥민의 최대치를 끌어내는 방법 알아" 한국전 완패 후 쏟아지는 조롱→WC 278일 앞두고 경질 압박 고조

2.

[미국전]'1골 1도움→美친 캡틴' 손흥민, "한국인지 뉴욕인지 모를 정도로 즐겁게 뛰어…이재성과 오랜 호흡으로 만든 골"

3.

사실 LG도 벨라스케즈 적극 검토했었다...롯데의 눈물 뒤, 숨겨진 '반전 비하인드'

4.

[미국전]'스승' 포체티노에게 재앙 안긴 손흥민, 미국전 1골1도움 '원맨쇼'…동갑 이재성과 92 라인 '명불허전'

5.

"스리백이 경기장에 괴물을 풀었다!" 10개월 만에 돌아온 김민재, 다시 증명한 클래스...미국전 무실점 이끈 원동력[미국전]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.