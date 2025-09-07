[SC이슈] "배우가 원해"..사람엔터, 이수혁 혹사 논란 억울했나, 법…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 이수혁의 혹사 논란이 불거졌던 가운데, 소속사 사람엔터테인먼트가 법적 대응을 시사했다.
이는 앞서 불거졌던 이수혁 혹사 논란과 관련된 것으로, 이수혁은 지난달 30일 중국 항저우에서 팬미팅을 진행하고 팬들과 만남을 가졌다. 해당 팬미팅은 전석 매진되면서 열기가 뜨거웠으나, 현장에서는 주최 측이 티켓을 과도하게 판매한 탓에 이수혁이 수천 명의 팬에게 12시간 가까이 사인을 해야 했다는 대만 EBC의 보도가 있었다. 여기에 행사장 에어컨이 고장나 이수혁이 땀에 젖어 일정을 소화한 뒤 현장을 떠날 때에는 비틀거리기도 했다는 목격담도 있었다. 이에 배우를 보호하지 못했다는 팬들의 항의가 이어졌던 것.
이에 사람엔터는 "무엇보다도 주어진 상황에서 최선을 다한 아티스트와, 아티스트를 향한 사랑으로 함께해 주신 팬 여러분의 진심이 그 의미를 잃지 않기를 바라며, 십 년 만에 이루어진 이번 만남이 모두에게 소중한 기억으로 남기를 바란다"며 "본사는 이번 경험을 계기로 관계자들과 더욱 긴밀히 협력하여 앞으로는 더 나은 만남을 준비할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 사과했다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com