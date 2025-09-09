스포츠조선

옥주현 "27세 사업실패로 빚더미…핑클 재결합 이제 못할수도"[SC리뷰]

기사입력 2025-09-09 07:04


옥주현 "27세 사업실패로 빚더미…핑클 재결합 이제 못할수도"[SC리뷰]

[스포츠조선 백지은 기자] 핑클 옥주현이 가슴 아픈 과거사를 공개했다.

8일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 - 4인용 식탁'에서는 옥주현이 절친 테이와 이지혜를 초대한 모습이 그려졌다.

이날 옥주현은 '비혼주의'라는 오해에 대해 "어린 나이에 아버지를 여의고 어머니 곁에서 가장이자 남편 역할을 도맡았던 탓에 결혼을 쉽게 생각하지 못했다"고 털어놨다.

다행히 핑클로 슈퍼스타가 됐지만, 기쁨은 짧았다. 핑클은 4년 조금 넘는 활동을 끝으로 각자의 길을 걸었고 옥주현은 27세 때 사업실패로 막대한 빚을 진 채 뮤지컬에 뛰어들었다.

옥주현은 "너무 긴 터널이었다. 극단적인 생각까지 했다. 너무 지옥 같은 시간이었다"며 "죽지도 못할 거면서 왜 그런 생각을 하나. 너무 불필요한 생각이었다. 그러다 나중에 조금 숨통이 트이던 날 힘든 시련이 더 열심히 살게하는 좋은 재료가 되기도 한다는 생각을 했다. 그렇다고 어떻게 안 흔들리겠나. 마음은 뭉개지고 피눈물이 나기도 했다"고 고백했다.


옥주현 "27세 사업실패로 빚더미…핑클 재결합 이제 못할수도"[SC리뷰]
그렇게 10여년을 고군분투한 결과 옥주현은 빚을 모두 청산했고 뮤지컬계 1인자로 우뚝섰다. 그리고 그는 긴 터널을 지나오는 동안 자신을 지탱해 준 팬들을 위해 특별한 선물을 준비했다. 바로 핑클의 레전드곡을 리메이크 하기로 한 것. 옥주현은 지난 8월 이효리가 피처링한 '필 유어 러브'를 발표했고, 올 겨울에는 '화이트'를 공개한다.

옥주현은 "뮤지컬 데뷔 초창기엔 내가 핑클 옥주현이라는 걸 삭제하고 봐줬으면 좋겠다는 심정이었다. 하지만 지금은 죽을 때까지 떼려야 뗄 수 없는 존재"라고 털어놨다.

이어 "오랜만에 녹음실에서 이효리를 만나니 이상했다. 고맙고 뭉클했다. 또 다른 슬픔이 있었다. 넷이 또 모일 수 있는 시간이 진짜 없을 수 있겠다는 마음에 뭉클함과 슬픔이 있었다"고 고백했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이영애 15살 딸, 아이돌 준비 중.."연예인 쉽게 생각할까 걱정"

2.

옥주현, 거만·도도 실체...패티김 "건방지고 고집 세다고 욕해" ('4인용식탁')

3.

고현정, 아역배우 목숨 살렸다 "파도 덮치자 온몸 던져 구해, 생명의 은인"

4.

이영애, 신동엽 음주 방송에 쓴소리 "청소년 경고 자막 오래 띄워라"

5.

손연재, ♥남편 몰래 '480만 원' 명품백 구매 "내돈내산이지만 비밀"

연예 많이본뉴스
1.

이영애 15살 딸, 아이돌 준비 중.."연예인 쉽게 생각할까 걱정"

2.

옥주현, 거만·도도 실체...패티김 "건방지고 고집 세다고 욕해" ('4인용식탁')

3.

고현정, 아역배우 목숨 살렸다 "파도 덮치자 온몸 던져 구해, 생명의 은인"

4.

이영애, 신동엽 음주 방송에 쓴소리 "청소년 경고 자막 오래 띄워라"

5.

손연재, ♥남편 몰래 '480만 원' 명품백 구매 "내돈내산이지만 비밀"

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민과 결별→끝없는 내리막' 포체티노, 명장→졸장 추락...미국도 의심 '이러다 클린스만될라'

2.

"손흥민이 어떻게 지켰는데" 그녀가 다시 움직인다, 레비 떠난 토트넘 2차례 인수 시도…구단주 '매각 불가' 선언, 한밤중 긴급 성명

3.

'아시아 최강' 일본 축구 '화들짝'…'랭킹 160위' 미얀마에 굴욕당할 뻔…추가시간 극장골로 '구사일생'

4.

PS는 탈락했다, 이제는 ML '쇼케이스' 무대?…"이미 어느정도 계산하지 않았을까요"

5.

"우리에게는 큰 도전" 새출발 알린 대한항공, 네덜란드 국대 제압…'브라질 명장' 효과 기대 UP

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.