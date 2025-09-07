스포츠조선

'류다인♥' 이채민, 공개열애 영향無..'폭군의 셰프' 임윤아와 궐 밖 데이트

기사입력 2025-09-07 14:09


19일 서울 신도림 더 세인트에서 열린 tvN 새 토일드라마 '폭군의 셰프'의 제작발표회, 이채민과 임윤아가 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.19/

[스포츠조선 문지연 기자] 이채민의 공개 열애에도 영향은 없다. 임윤아와 이채민이 아리따운 규수와 꽃도령으로 변신한다.

7일 방송될 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'(fGRD 극본, 장태유 연출) 6회에서는 대령숙수 연지영(임윤아)과 왕 이헌(이채민)의 저잣거리 나들이가 펼쳐진다.

이헌의 갑작스런 취중 입맞춤 이후 늘상 티격태격하며 살벌한 분위기를 뿜어내던 연지영과 이헌 사이에는 미묘한 공기가 감돌기 시작했다. 특히 이헌은 그날의 일을 기억하지 못한 자신 때문에 연지영의 기분이 상하자 어쩔 줄 몰라 하는 것은 물론 그가 찾아 헤매던 가방까지 찾아주는 등 마음을 쏟고 있는 상황.

연지영을 향한 이헌의 마음이 호기심에서 점점 연심으로 물들어가는 만큼 두 사람의 관계가 어떤 국면을 맞을지 궁금해진다. 여기에 공개된 사진 속에는 식재료를 준비하기 위해 저잣거리로 나선 연지영과 이헌의 은밀한 동행이 포착돼 흥미진진함을 더한다.

두 사람은 늘 입고 있던 숙수복과 곤룡포를 벗어던진 채 영락없는 선남선녀의 자태를 하고 있어 더욱 눈길을 사로잡는다. 연지영은 그동안 귀녀(鬼女)로 불렸던 것이 무색하리만치 곱디고운 양갓집 규수의 아리따움을 뿜어내고 있으며 이헌 역시 궁 안에서는 볼 수 없었던 부드러운 미소와 그윽한 눈빛을 장착, 훈훈한 꽃도령으로 변신해 설렘 지수를 높이고 있다.

무엇보다 이들 사이에는 데이트 현장을 방불케 하는 달달한 기운이 가득하다. 꽃을 손에 나눠 쥐는가 하면 바닥에 주저앉아 장난을 치는 듯한 순간까지 한층 더 짙어진 핑크빛 기류를 풍기고 있는 것. 이처럼 본격적 로맨스가 급물살을 예고한 가운데 이들이 식재료를 구하러 궐 밖으로 나간 이유는 무엇일지 궁금해진다.

이채민은 현재 류다인과 공개 열애 중이지만, '폭군의 셰프'의 흥행에는 영향을 받지 않는 중. 임윤아와의 케미스트리로 인해 시청자들의 사랑을 받고 있어 관심이 집중된다.

온 세상이 돕는 임윤아와 이채민의 첫 데이트는 7일 오후 9시 10분에 방송되는 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프' 6회에서 확인할 수 있다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

