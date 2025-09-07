'류다인♥' 이채민, 공개열애 영향無..'폭군의 셰프' 임윤아와 궐 밖 …

|
|
[스포츠조선 문지연 기자] 이채민의 공개 열애에도 영향은 없다. 임윤아와 이채민이 아리따운 규수와 꽃도령으로 변신한다.
연지영을 향한 이헌의 마음이 호기심에서 점점 연심으로 물들어가는 만큼 두 사람의 관계가 어떤 국면을 맞을지 궁금해진다. 여기에 공개된 사진 속에는 식재료를 준비하기 위해 저잣거리로 나선 연지영과 이헌의 은밀한 동행이 포착돼 흥미진진함을 더한다.
두 사람은 늘 입고 있던 숙수복과 곤룡포를 벗어던진 채 영락없는 선남선녀의 자태를 하고 있어 더욱 눈길을 사로잡는다. 연지영은 그동안 귀녀(鬼女)로 불렸던 것이 무색하리만치 곱디고운 양갓집 규수의 아리따움을 뿜어내고 있으며 이헌 역시 궁 안에서는 볼 수 없었던 부드러운 미소와 그윽한 눈빛을 장착, 훈훈한 꽃도령으로 변신해 설렘 지수를 높이고 있다.
이채민은 현재 류다인과 공개 열애 중이지만, '폭군의 셰프'의 흥행에는 영향을 받지 않는 중. 임윤아와의 케미스트리로 인해 시청자들의 사랑을 받고 있어 관심이 집중된다.
온 세상이 돕는 임윤아와 이채민의 첫 데이트는 7일 오후 9시 10분에 방송되는 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프' 6회에서 확인할 수 있다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com