홍진경, '무례 논란' 이관희 품은 대인배 "본의 아닌 말실수...사과 그만"

[스포츠조선 조윤선 기자] 넷플릭스 '솔로지옥3' 출신 농구선수 이관희가 홍진경을 향한 무례한 발언으로 논란에 휩싸인 가운데, 홍진경이 이관희의 사과 메시지를 공개하며 상황을 마무리 짓는 모습을 보였다.
홍진경은 31일 "솔로지옥. 사과 지옥"이라는 글과 함께 이관희에게 받은 문자 메시지를 캡처해 올렸다.
이관희는 메시지를 통해 "정말 좋아하는 누나인데 제 실수로 이렇게 논란을 만들어서 죄송하다. 재밌으려고 한 말이 누나한테 상처를 준 거 같아 반성 많이 하고 있다. 나는 욕먹어도 괜찮지만 누나 마음 상할 일은 절대 없었으면 좋겠다. 다시 한번 죄송하다"며 진심 어린 사과를 전했다.
홍진경은 "어제도 전화해 놓고 오늘 또 문자까지 아 진짜 사과 좀 그만해! 나도 방송하다 본의 아니게 말실수 많이 해. 괜찮아. 괜찮아. 넌 빨리 '찐천재' 나와서 농구나 가르쳐줘. 이제 사과 그만. 좋은 하루 보내"라며 너그럽게 받아주는 모습을 보였다. 이에 이관희는 "언제든 필요한 거 있으면 연락달라. 넓은 마음으로 사과 받아주셔서 고맙다"며 재차 고마움과 미안함을 드러냈다.
앞서 지난 27일 자신의 유튜브 채널 '농구선수 갓관희'에 '솔로지옥5 리뷰 같이 볼 사람?'이라는 제목의 영상을 게재했다. 해당 영상에서 이관희는 '솔로지옥3'에 함께 출연했던 윤하빈과 함께 새 시즌을 시청하며 이야기를 나눴다.
영상 중 이관희는 출연자의 연애 스타일을 언급하던 과정에서 MC 홍진경의 리액션을 두고 불편한 기색을 드러냈다. 그는 "진경 누나는 연애를 잘 모르는 것 같은데 저기서 훈수를 두는 게 화가 난다"고 발언했다. 윤하빈이 중간에서 분위기를 수습하려 했지만, 이관희는 "진경 누나는 이해가 안 된다", "연애를 나보다 잘할 거라 생각하지 않는다", "잘 좀 해달라. 재미없다" 등 반복적으로 홍진경을 저격하는 말을 이어갔다.
영상이 공개되자 네티즌들은 이관희를 강하게 비판했다. 특히 연애 프로그램 특성상 MC의 리액션과 의견 제시는 자연스러운 역할임에도, 이를 두고 개인적인 감정을 드러내듯 지적한 점과 자신이 더 연애를 잘 안다는 식의 태도가 문제라는 지적이 이어졌다. 영상 댓글 역시 이관희의 언행을 비판하는 내용이 다수를 차지했다. 논란이 확산되자 이관희는 결국 해당 영상을 삭제했다.