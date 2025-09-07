스포츠조선

박기영, '이혼 2번' 후 싱글맘 됐다 "곧 50대지만 또 사랑을 꿈 꿔"

기사입력 2025-09-07 22:41


[스포츠조선닷컴 이게은기자] 가수 박기영이 두 번의 이혼 후 싱글맘으로 살고 있는 근황을 전했다.

7일 '솔비이즈백' 채널에는 '가수 박기영이 솔비에게 당부한 결혼 전 필수 체크리스트 3가지'라는 영상이 게재됐다.

솔비는 박기영 집을 찾아가 결혼에 대해 이런 저런 이야기를 나눴다. 특히 박기영은 "상대가 나보다 먼저 죽을까 봐 겁나는, 그런 사랑을 해보고 싶다. 난 진짜 사랑을 믿는다. 사랑의 결정체인 아이를 키우고 있는데, 사랑을 주고받는 게 행복하고 좋다. 내가 세상을 떠날 때 '당신 덕분에 행복했다'라고 말할 수 있는 사랑을 하고 싶다"라며 또 다른 사랑을 꿈꿔 눈길을 끌었다.


솔비는 "이혼하고 상처를 받으면 결혼하는 게 두려울 수 있는데 그 용기가 어디서 나오는지 궁금하다"라고 물었고, 박기영은 "인생은 한 번 밖에 살지 못한다. 난 2번 결혼했고 2번 이혼했고 지금은 혼자다. 이런 모든 상황이 왜 힘들지 않았겠나. 그럼에도 불구하고 내일모레 50살이지만 또 사랑을 꿈꾼다"라고 말했다.

솔비가 "마지막 사랑을 만난다면 또 결혼할 수 있나"라고 묻자, 박기영은 "결혼은 모르겠고 결혼보다는 관계에 중심을 둘 것 같다"라고 밝혔다.

한편 박기영은 2010년 결혼 후 딸을 출산했지만 2015년 이혼했다. 2017년 재혼했지만 2023년 이혼했다.

