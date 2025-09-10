스포츠조선

9월 공기가 변했다. 한화는 8할, LG는 5할. 이대로면 26~28일 대전 3연전이 1위 결정전된다

기사입력 2025-09-10 11:02


9월 공기가 변했다. 한화는 8할, LG는 5할. 이대로면 26~28일 …
6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기, 7회초 1사 1,3루 한화 손아섭이 내야땅볼로 타점을 올린 채은성에 박수를 보내고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.06/

9월 공기가 변했다. 한화는 8할, LG는 5할. 이대로면 26~28일 …
6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기, 7회말 한화 문동주가 교체된 후 류현진과 하이파이브를 나누고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.06/

9월 공기가 변했다. 한화는 8할, LG는 5할. 이대로면 26~28일 …
9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 승리한 한화 선수들이 기뻐하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/

[고척=스포츠조선 권인하 기자]여전히 LG 트윈스가 정규리그 우승에 절대적으로 유리한 것은 분명하다. 하지만 9월의 공기가 변하고 있다. 그리고 26~28일 대전에서 맞대결 3연전이 기다리고 있다.

LG가 9일 키움 히어로즈에 2대11로 대패했다. 8월에 4연승, 평균자책점 0.36의 엄청난 피칭을 했던 외국인 투수 앤더스 톨허스트가 나왔는데 키움 타선에 무너졌다. 이날 한화 이글스는 롯데 자이언츠에 9대1의 대승을 거뒀다 LG는 78승3무48패, 한화는 74승3무52패를 기록했다. 두 팀의 차이는 4게임으로 줄었다.

나란히 15경기씩을 남겨 놓고있는 두 팀이다.

여전히 LG가 유리하다. LG가 남은 경기서 7승8패를 한다고 해도 한화는 역전 우승을 하기 위해선 12승3패를 기록해야 한다. 8할의 승률을 기록해야 하는 것. 11승4패면 타이브레이크다.

9월 분위기는 한화가 좋다. 4승1패의 8할의 승률을 보이고 있다. LG는 2승2패로 5할이다. 이 승률대로 진행된다면 LG는 절대 안심할 수 없다.

특히 한화의 방망이가 터지고 있다는 점을 주목해야 한다. 9월 5경기 팀타율이 무려 3할8푼8리로 전체 1위다. 득점도 46점으로 경기당 무려 9.2점을 뽑아내고 있다.

LG도 팀타율 2할8푼9리로 전체 5위의 성적을 내고 있지만 한화가 너무 좋은 흐름이다.


9월 공기가 변했다. 한화는 8할, LG는 5할. 이대로면 26~28일 …
4일 수원 KT위즈파크에서 열린 LG-KT전. 8회초 1사 만루 문성주가 만루 홈런을 친 후 선행주자들의 환영을 받고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.4/

9월 공기가 변했다. 한화는 8할, LG는 5할. 이대로면 26~28일 …
4일 수원 KT위즈파크에서 열린 LG-KT전. 6회초 1사 1루 오지환이 투런포를 친 후 환영받고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.4/

9월 공기가 변했다. 한화는 8할, LG는 5할. 이대로면 26~28일 …
24일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. 6연승에 성공한 LG 선수들이 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.24/
26~28일 대전에서의 맞대결이 있기 때문에 한화에겐 더욱 희망을 가질 수 있다. 만약 맞대결 전까지 3경기 이내로만 좁힐 수 있다면 충분히 역전 우승을 노릴 수 있기 때문이다.


LG는 당연히 맞대결전에 충분한 여유를 두는 것이 최우선이다. 우승을 확정짓는다면 더할나위 없다. 지금의 4게임차를 한화전까지 유지만 하면 큰 이변이 없는 한 우승을 확신할 수 있다.

하지만 최근 믿고 있는 선발이 주춤한 부분이 불안 요소다. SSG전에 강했던 임찬규가 7일 SSG전서 5이닝 5실점(4자책)에 그쳐 패전 투수가 됐고, 9일엔 톨허스트가 키움 타선에 4이닝 5실점으로 무너졌다.

장현식의 부진으로 인해 필승조가 부족한 상황이라 LG로선 선발이 6이닝 정도는 안정적으로 던져줘야 타선과의 조화로 승리를 거둘 수 있다.

대전 3연전이 1위 결정전이 될까. 지금 흐름에선 가능성이 보이기 시작했다.
고척=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

탁재훈, 이혼 11년 만에 재혼 임박 “전 재산 주겠다는 누나 나타나”

2.

조정석, 대치동 건물 110억에 ‘부산행’ 연상호 감독에 넘겼다[SC이슈]

3.

이영애, 이병헌에 사과 “광고 촬영 당시 옆자리 남자에 눈길”

4.

이지혜 "수영복 기자회견 감행...가슴 수술 해명 위해 겨드랑이 오픈" ('돌싱포맨')

5.

이효리 "요가원 오픈, 서울은 달라...첫 수업 우왕좌왕" ('완벽한하루')

스포츠 많이본뉴스
1.

[멕시코전 전반 분석]"손흥민 벤치" 오현규 1대1 '미스'→EPL 히메네스, 환상 헤더골…아쉬운 홍명보호 0-1 뒤진 채 후반 기약

2.

"토트넘 결별 4개월→노팅엄 지휘봉" 'SON스승' 선임배경은 그리스 괴짜갑부 구단주의 절대신뢰 '비피셜'

3.

'로버트 감독 자비없네' 김혜성 또또 선발제외, 전날 콜로라도전 2타수 무안타 여파인가

4.

"50홈런 얘기 하도 나오니, 욕심이 안 생기겠나" 디아즈도 사람이었다, 그런데 반전이... [광주 현장]

5.

[멕시코전 라인업]"손흥민 벤치→김민재 선발, 9명 교체" 홍명보호, 大파격 베스트 11…이강인→카스트로프 출격, 오현규 공격 선봉

스포츠 많이본뉴스
1.

[멕시코전 전반 분석]"손흥민 벤치" 오현규 1대1 '미스'→EPL 히메네스, 환상 헤더골…아쉬운 홍명보호 0-1 뒤진 채 후반 기약

2.

"토트넘 결별 4개월→노팅엄 지휘봉" 'SON스승' 선임배경은 그리스 괴짜갑부 구단주의 절대신뢰 '비피셜'

3.

'로버트 감독 자비없네' 김혜성 또또 선발제외, 전날 콜로라도전 2타수 무안타 여파인가

4.

"50홈런 얘기 하도 나오니, 욕심이 안 생기겠나" 디아즈도 사람이었다, 그런데 반전이... [광주 현장]

5.

[멕시코전 라인업]"손흥민 벤치→김민재 선발, 9명 교체" 홍명보호, 大파격 베스트 11…이강인→카스트로프 출격, 오현규 공격 선봉

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.