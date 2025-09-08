'86세' 전원주, '최소 30억' 유언장 작성에 울컥 "두 아들 재산싸…

스포츠조선

'86세' 전원주, '최소 30억' 유언장 작성에 울컥 "두 아들 재산싸움 걱정 돼" (사당귀)[SC리뷰]

기사입력 2025-09-08 08:32


[스포츠조선닷컴 김수현기자] 배우 전원주가 수십억에 달하는 재산 분배를 앞두고 유언장을 작성했다.

7일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 전원주가 김희준 변호사와 만나 상속 문제를 상담했다.

이날 전원주는 '상속세'에 대해 법률 상담을 했다. 김희준 변호사는 "상속세는 상속 재산에 비례해서 나온다. 30억 원이 넘어가면 50%가 세금이 나온다. 최고 세율이 적용된다"라 했다.

전원주는 "저는 돈 생기면 은행으로 간다. 은행 지점장님이 집으로 데리러도 오고 VIP 대우를 받는다"라며 흐뭇해 했다.

김희준 변호사는 "최근에 언론 기사 보니까 호텔 헬스클럽 다니신다더라"라 했고 전원주는 "다른 건 아껴도 몸에 들어가는 건 안아낀다"라고 끄덕였다.

고액의 재산에 전원주는 변호사비를 걱정했고 김희준은 "사건을 파악하고 설명을 잘해주는 변호사를 찾아가야 한다. 또 다양한 곳에서 상담을 받은 뒤 결정 하셔라"라 설명했다.


전원주는 "제가 가면(죽으면) 아들 둘디 재산 싸움을 하지 않을까 걱정이 된다"라 했고 김희준은 "그래서 요즘엔 베이커리 카페 같은 걸 차려서 상속세를 덜 내가 위한 수단으로 삼는 경우가 많다. 예를 들어 베이커리 카페를 10년 이상 운영을 하면 600억 원 정도까지는 가업상속공제를 통해 절세하실 수 있다"고 조언했다.

청담도에 있는 아파트 한 채가 있다는 것도 알고 있는 김희준에 전원주는 "그걸 어떻게 아시냐. 검사시냐"라며 깜짝 놀랐다.


전원주는 "제가 모으는 게 금이다. 20~30년 정도 됐다. 금 1돈에 4만 원 정도 주고 샀었다"라 했다. 현재는 10배 상승한 상황. 김희준은 "지금 같으면 돈 걱정은 없다. 젊은 연하남 만나서 5천만 원씩 주지 않으시는 이상은"이라고 농담했다.

올해 86세인 전원주는 "이제 나이도 있어서 유언장을 써둬야 한다. 근데 유언장을 쓰려니 곧 죽을 거 같아서 못 쓰겠다"라고 고민했다. 변호사는 유언증서의 종류에 대해 "여러가지 방법이 있다. 직접 쓰셔도 되고 변호사 공정증서를 받으셔도 되고 내용을 비밀로 하실 수도 있다. 민감한 사항이 있으시면 비밀 유언증서를 작성하셔도 된다"라 했다.

전원주는 직접 자필증서 유언장을 쓰기로 했다. 변호사는 "만약 오늘 이 유언장을 쓰고 달리 유언을 하지 않으시면 이게 효력을 발생할 수 있다"라 설명했다.

전원주는 '나는 다음과 같이 유언한다'라는 문구를 쓴 뒤 "마음이 이상하다"라며 착잡한 표정을 지었다.

