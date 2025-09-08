스포츠조선

이효리, 요가원 오픈과 동시에 촬영 금지 선언 “조용히 집중해달라”

기사입력 2025-09-08 10:25


이효리, 요가원 오픈과 동시에 촬영 금지 선언 “조용히 집중해달라”

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 오늘(8일) 요가원을 공식 오픈한 이효리가 요가 수련 중 사진 촬영을 금지했다.

8일 이효리는 요가원 아난다 SNS 계정을 통해 "수련 시작 전과 수련 동안 사진과 동영상을 금지한다"고 공지사항을 전달했다.

이어 "수련이 끝난 후 자유롭게 촬영하셔도 된다. 다만 제가 모두 일일이 사진 찍어 드리기 어려우니 저랑은 수련 후 단체사진만 찍는다. 단체사진은 홈페이지에서 다운 받으실 수 있다"고 전했다.

이는 명상과 함께 진행되는 요가 수업의 특성상 사진, 동영상 촬영이 차분한 분위기의 수업에 방해가 되기 때문인 것으로 보인다.

이효리는 지난달 29일 서울 서대문구 연희동에 요가원을 오픈했다. 당초 요가원은 당초 9월 첫째 주 개원을 목표로 했지만, "예약 시스템 문제로 인해 개원이 다소 지연됐다"며 "한 주 연기된 둘째 주에 문을 열게 됐다"고 밝히면서 일주일 미뤄졌다.


이효리, 요가원 오픈과 동시에 촬영 금지 선언 “조용히 집중해달라”
'아난다'는 오랜 시간 요가를 수련해온 이효리가 사용하는 부캐릭터 이름이다. 특히 이효리가 직접 수업을 진행할 예정이라는 사실이 알려지며 큰 관심을 모았다.

회당 3만 5천 원으로 책정됐으며 9월 한 달간은 정규 수업이 아닌 원데이 클래스 형식으로 운영된다.

지난 5일 오후 6시에 오픈된 첫 번째 수강권은 클래스 공지 직후 전량 매진되며 높은 인기를 입증했다.


개원 소식이 전해지자 유재석, 서장훈 등 이효리와 절친한 연예계 지인들의 축하 화환이 전달됐지만 이효리는 "조용히 집중하여 수련할 수 있는 분위기를 위해 노력한다. 감사한 마음만 받겠다. 더 많은 분들이 수련하실 수 있도록 비어있는 수련실을 지향한다"라고 밝혔다.

한편 이효리는 가수 이상순과 2013년 결혼 후 제주도에서 생활하다가 지난해 서울 종로구 평창동으로 거처를 옮겼다.

오는 10월 3일 첫 공개되는 신규 서바이벌 예능 '저스트 메이크업'에서는 MC로 활약할 예정이다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故안재환, 결혼 1년만 사망..정선희 "충격으로 사경 헤매" 먹먹한 17주기

2.

'손태영♥' 권상우인 줄..子 우월한 피지컬 '시선 강탈'

3.

박기영, 이혼 2번 싱글맘 심경 고백 "결혼 계약서 필요해, 또 사랑하고파"[SC리뷰]

4.

유명 스포츠아나운서 "의사 예비신랑은 강남 유흥업소VIP" 확인에 '허탈'(탐비)

5.

“혼외자 알고 충격” 김병만 전처, 졸도할 만큼 분했던 이유

연예 많이본뉴스
1.

故안재환, 결혼 1년만 사망..정선희 "충격으로 사경 헤매" 먹먹한 17주기

2.

'손태영♥' 권상우인 줄..子 우월한 피지컬 '시선 강탈'

3.

박기영, 이혼 2번 싱글맘 심경 고백 "결혼 계약서 필요해, 또 사랑하고파"[SC리뷰]

4.

유명 스포츠아나운서 "의사 예비신랑은 강남 유흥업소VIP" 확인에 '허탈'(탐비)

5.

“혼외자 알고 충격” 김병만 전처, 졸도할 만큼 분했던 이유

스포츠 많이본뉴스
1.

영국 현지도 초집중! 손흥민-포체티노의 '뜨거운 포옹'→이런 주장 또 없습니다…"로메로가 SON 영향력 충분히 대체할 수 있어"

2.

'전체 1순위 키움행 유력' 188cm 장신이 155km 던지는데, 빠르지 않았다고? 대체 왜

3.

17경기 남겨놓고 9월 7일 우승 확정이라니, 마무리 '레전드' 후지카와 감독 "선수들이 강했다", 한신 90년 역사에서 첫 초보 감독 정상[민창기의 일본야구]

4.

'살았으면 동점이었다' KIA에 비수 꽂은 윤도현 낫아웃 번복...그래서 '넥스트 플레이'가 중요하다

5.

'이숭용 재계약 효과인가' 1위팀 1승9패 '천적' 이기고 5연승, 3위 굳히기. "오늘도 도장깨기 성공"[잠실 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.