스포츠조선

이찬원, 뮤지컬 보고 싶었나…옥주현에 "오늘도 혹시 '그거' 있냐"(셀럽병사)

기사입력 2025-09-08 10:25


이찬원, 뮤지컬 보고 싶었나…옥주현에 "오늘도 혹시 '그거' 있냐"(셀럽…

[스포츠조선 고재완 기자] 뮤지컬 배우 옥주현이 출격, '마리 퀴리'의 일대기를 소개한다.

9일 방송될 KBS 2TV '셀럽병사의 비밀'에는 지난 '마타 하리' 편에서 '치명적인 스파이' 마타 하리로 열연한 뮤지컬 배우 옥주현이 특별 게스트로 등장한다. 이찬원은 "정규 편성이 될 수 있게 혁혁한 공로를 세우셨다. 시청률 대박이 났었다"며 옥주현을 환영했다. 현재 뮤지컬 '마리 퀴리'에서 주인공을 맡아 열연 중인 옥주현은 "이번에도 같은 '마 씨'다"라며 너스레를 떨었다. 이찬원은 지난 '마타 하리' 편에서 MC들에게 뮤지컬 초대권을 걸고 퀴즈를 낸 바 있는 옥주현에게 "오늘도 혹시 '그거' 있냐"며 기대감을 드러냈다. 옥주현은 끄덕이며 퀴즈 정답자에게 초대권을 약속했다.

이날 또 다른 특별 게스트도 소개됐다. 장도연이 "마리 퀴리와 같은 길을 걷고 계신 분"이라고 소개한 독성학 분야 세계 권위자 박은정 교수가 퀴즈의 심판을 맡았다. 박은정 교수는 "심판 안 하고 같이 퀴즈에 참여하면 안 되냐"고 물어 화기애애한 분위기를 자아냈다.


이찬원, 뮤지컬 보고 싶었나…옥주현에 "오늘도 혹시 '그거' 있냐"(셀럽…

이찬원, 뮤지컬 보고 싶었나…옥주현에 "오늘도 혹시 '그거' 있냐"(셀럽…

이찬원, 뮤지컬 보고 싶었나…옥주현에 "오늘도 혹시 '그거' 있냐"(셀럽…
한편, 이번 '셀럽병사의 비밀' 주인공은 여성 최초 노벨상 수상자이자, 세계 최초 노벨상 2회 수상자로 프랑스의 국립묘지 판테온에 안치된 최초의 여성 마리 스클로도프스카 퀴리다. 폴란드 출신의 가난한 프랑스 유학생이었던 마리 스클로도프스카가 '평생의 사랑'이자, 직진남 면모로 '프랑스 관식이'라는 별명을 얻은 피에르 퀴리 교수와 만나게 된 과정부터 라듐의 발견과 죽음에 이르기까지의 일대기가 담긴다. 우라늄 100만 배 이상의 방사능을 품은 '라듐' 연구에 평생을 매진하며 아무런 보호 장비 없이 방사능에 노출된 만큼, '방사능 피폭'은 퀴리 부부의 죽음과 깊은 연관이 있다. 하지만 박은정 교수는 "그녀의 뼈에서는 라듐이 검출되지 않았다"며 반전을 예고해 궁금증을 자아냈다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故안재환, 결혼 1년만 사망..정선희 "충격으로 사경 헤매" 먹먹한 17주기

2.

'손태영♥' 권상우인 줄..子 우월한 피지컬 '시선 강탈'

3.

박기영, 이혼 2번 싱글맘 심경 고백 "결혼 계약서 필요해, 또 사랑하고파"[SC리뷰]

4.

유명 스포츠아나운서 "의사 예비신랑은 강남 유흥업소VIP" 확인에 '허탈'(탐비)

5.

“혼외자 알고 충격” 김병만 전처, 졸도할 만큼 분했던 이유

연예 많이본뉴스
1.

故안재환, 결혼 1년만 사망..정선희 "충격으로 사경 헤매" 먹먹한 17주기

2.

'손태영♥' 권상우인 줄..子 우월한 피지컬 '시선 강탈'

3.

박기영, 이혼 2번 싱글맘 심경 고백 "결혼 계약서 필요해, 또 사랑하고파"[SC리뷰]

4.

유명 스포츠아나운서 "의사 예비신랑은 강남 유흥업소VIP" 확인에 '허탈'(탐비)

5.

“혼외자 알고 충격” 김병만 전처, 졸도할 만큼 분했던 이유

스포츠 많이본뉴스
1.

영국 현지도 초집중! 손흥민-포체티노의 '뜨거운 포옹'→이런 주장 또 없습니다…"로메로가 SON 영향력 충분히 대체할 수 있어"

2.

'전체 1순위 키움행 유력' 188cm 장신이 155km 던지는데, 빠르지 않았다고? 대체 왜

3.

17경기 남겨놓고 9월 7일 우승 확정이라니, 마무리 '레전드' 후지카와 감독 "선수들이 강했다", 한신 90년 역사에서 첫 초보 감독 정상[민창기의 일본야구]

4.

'살았으면 동점이었다' KIA에 비수 꽂은 윤도현 낫아웃 번복...그래서 '넥스트 플레이'가 중요하다

5.

'이숭용 재계약 효과인가' 1위팀 1승9패 '천적' 이기고 5연승, 3위 굳히기. "오늘도 도장깨기 성공"[잠실 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.