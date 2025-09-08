'49세' 박기영, '돌돌싱' 3년만에 기쁜 소식 전했다 "새로운 사랑 …

|
[스포츠조선닷컴 김수현기자] 가수 박기영이 두 번의 이혼 후 결혼에 대한 조언과 앞으로 다가올 새로운 사랑에 대해 이야기 했다.
딸은 '엄마 노래하는 거 어떠냐'는 솔비에 "그냥 '노래한다' 싶다. 너무 많이 봤다. 투바투가 더 멋있다"고 해 웃음을 자아냈다.
예전과 똑같다는 말에 박기영은 "운동은 안한다. 정말 싫어한다"면서도 "관리는 열심히 노력하는 거다. 나 진짜 다 해봤다. 배드민턴이 재밌고 프리다이빙이 너무 좋아서 자격증도 땄다"고 밝혔다.
이어 "결혼을 하면서 안 맞는다는 게 느껴지면서도 끌고 가는 사람들이 있다. 나도 그슌다. 절대 그러면 안된다. 빨리 헤어져야 한다. 이혼이 너무 어렵고 힘들다. 서로에게 너무 큰 상처다"라고 진심으로 조언했다.
그는 "나도 그 사람을 못 바꾸고 그 사람도 날 못바꾼다. 방어기재가 비슷한 사람을 만나야 한다. 아니면 방어기재를 서로 이해할 수 있는 사람이어야 한다"고 했다.
그러면서 "정말 중요한 게 있다. 이혼숙려기간보다 더 필요한 게 결혼숙려기간이다. 일단 동거를 해봐야 한다. 그리고 양가 집안에 대한 이야기를 많이 하는 사람들이 있지 않냐. 그것도 터놓고 봐야한다. 불편함이나 애써 참음이 없어야 한다. 서로 경제사정도 오픈해야 한다. 솔직해야 한다"라 전했다.
박기영은 '결혼에서 중요한 부분'으로 "결혼계약서가 필요하다고 생각한다. 나는 만약 쓴다면 '상대방이 나를 사랑하지 않을 경우 이 계약을 파기한다'고 쓸 거 같다. 결론은 재산이다"라고 단호하게 말했다.
또 '진짜 진정한 커플이 되기 위한 자세'에 대해서도 이야기 했다. 그는 "좋을 땐 누구나 잘한다. 불행을 함께 견딜 수 있느냐 없느냐가 중요하다"라고 강조했다.
박기영은 "정말 나는 눈 감을 때 그 사람만 생각나야 한다고 생각한다. 이 사람이 나보다 먼저 죽을까봐 겁나는 그런 사랑을 해보고 싶다. 난 진짜 사랑을 ?굔쨈? 사랑을 주고 받는 게 너무 아름답고 행복하고 좋다"라고 털어놓았다.
이혼을 하고 상처를 받으면 사랑하는 게 두려울 수 있지 않냐는 솔비에 박기영은 "한 번 밖에 안 살잖아. 너무 아깝지 않냐. 두 번 결혼했고 두 번 이혼했고, 근데 지금 혼자 살고 있지 않냐. 이런 상황들이 왜 힘들지 않았겠냐. 그럼에도 불구하고, 난 내일 모레 50살이다. 근데 또 사랑을 꿈 꾼다. 난 마지막 사랑이라 생각하고 결혼을 택했는데 아니었지 않냐. 그럼 또 어디에 내 사랑이 있을 거다"라고 낭만을 고백했다.
