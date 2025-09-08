오정태 17세 딸, 과학고 이어→서울 공대 도전까지...김구라 "자식 복…

|
[스포츠조선닷컴 김수현기자] 코미디언 오정태와 백아영의 첫째 딸이 과학고에 이어 서울대 진학 희망을 밝혔다.
오정태는 "이게 딸 자랑은 하는 거 아니"라면서도 "그래도 하자! 저희 딸이 과학고에 입학했습니다"라고 밝혔다.
딸 정우는 이른 아침부터 공주 중이었다. 과거 합격 비법이 가득한 정우의 방. 벽 한 면이 책들로 가득해 감탄을 자아냈다.
|
달라진 정우의 방 구조가 돋보였다. 졸리면 자리를 이동해 공부하는 방식. 미미미누는 "저게 철새 공부법이다. 저는 안다"면서 끄덕였다.
동생 채우는 '과고생 언니 정우'에 대해 "언니를 롤모델로 존경한다. 저도 언니 따라 이과 쪽이 편하고 연구하는 게 멋져보여서 어릴 때부터 그쪽에 꿈이 있었다"라 고백했다. 이를 본 김구라는 "너 자식 복은 타고났다"라며 감탄했다.
정우는 '대학교 진학'에 대해 "서울대 전기 정보 공학부를 가고 싶다"며 입시 컨설팅도 받았다. 백아영은 "저는 고민이 있다"면서 둘째 컨설팅도 부탁했다. 그는 "둘째도 꼭 보내고 싶다"며 영재고에 도전하고 싶다 밝혔다.
