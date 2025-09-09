스포츠조선

슈 "임효성과 4년째 별거, 솔직하게 털어놨더니 큰 용기 얻어"

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 그룹 S.E.S 출신 슈가 솔직한 자신의 이야기를 담은 유튜브 개설 후 폭발적인 반응에 감사 인사를 했다.

9일 슈는 "8월에 유튜브 시작했는데, 벌써 9월 9일이라니! 한 달이 이렇게 빨리 지나줄은 몰랐어요"라며 말을 꺼냈다.

슈는 "지난주 금요일 밤 8시에 일본 여행 마지막 날 에피소드를 올렸는데요. 아이들이 자는 사이, 언니와 형부, 그리고 임효성 군까지 어른들끼리 모여 맥주 한잔하며 이야기 나눴습니다"라며 지난 영상에 대해 이야기 했다.

이어 "그동안 차마 못했던 말도 솔직하게 털어놓고, 몰랐던 새로운 이야기도 들으면서 정말 뜻깊은 시간이었어요"라면서 "영상 올리자마자 많은 분들이 관심 가져주시고 재밌게 봐주셨다는 댓글 덕분에 큰 힘을 얻고 있어요. 정말 너무 감사합니다"라고 감사 인사를 전했다.


그는 "유튜브를 시작한 지 어느덧 한 달, 벌써 구독자 수가 1만 명을 넘었는데요. 여러분의 응원에 진심으로 감사드리고, 앞으로도 솔직하고 꾸밈없는 모습으로 다가가겠습니다"라고 다짐했다.

최근 슈는 남편 임효성과 별거 중임을 유튜브를 통해 인정했다. 슈는 유튜브 채널 '인간 That's 슈'에서 "이혼 기사가 많이 났는데, 정말 이혼을 했다면 아이들이 멀어지고 양육비 문제도 생기지 않겠느냐"며 루머를 일축했다.

또한 현재 주말부부로 지내는 이유에 대해서는 "일 때문에 밖에서 살지만 정해진 규칙은 없다. 금요일이나 토요일에 와서 1~2박 하고 다시 혼자 사는 집으로 돌아간다. 따로 산 지 3~4년 됐다"고 밝혔다.

한편 슈는 1997년 유진, 바다와 S.E.S로 데뷔했으며 2010년 농구선수 출신 임효성과 결혼, 슬하에 1남 2녀를 뒀다.


2016년 8월부터 2018년 5월까지 해외에서 총 7억 원대 상습 도박을 한 혐의를 받아 2019년 징역 6개월, 집행유예 2년을 선고받았다.

이후 자숙의 시간을 보냈다. 최근 임효성은 자신이 과거 슈의 도박 빚 2억 5천만 원을 갚아줬다고 밝혀 화제를 모으기도 했다.

