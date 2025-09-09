스포츠조선

조혜련, '암투병설' 박미선에 애틋.."에너지 많이 주고파"(신여성)

기사입력 2025-09-09 21:00


조혜련, '암투병설' 박미선에 애틋.."에너지 많이 주고파"(신여성)

[스포츠조선 김소희 기자]암 투병설에 휩싸였던 방송인 박미선의 근황이 전해졌다.

9일 유튜브 채널 '롤링썬더'에는 웹예능 '신여성'의 새 에피소드 '걔네 둘이 잘 살 것 같냐?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 방송에서는 이경실, 조혜련, 이선민이 함께 박미선과의 일화를 언급했다.

조혜련은 "어제 미선 언니랑 통화를 했는데, '신여성'을 봤더라. 시간이 많으니까"라며 박미선의 근황을 전했다.

이에 이선민이 놀라자, 조혜련은 "원래는 미선 언니랑 셋이 하려다가 네가 꿰찬 거다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

또한 조혜련은 "미선 언니가 '이경실 언니가 변했다'고 하더라. 예전엔 더 세고 독했는데, 지금은 뭔가를 아우르면서 재밌다고 했다"고 전하며, 박미선이 방송을 여전히 관심 있게 보고 있음을 암시했다.

이에 이경실은 "그때는 내가 그렇게 콘셉트를 잡았던 거지"라고 답했고, 조혜련은 "독하기도 했어"라고 솔직하게 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이경실은 "그렇게 해야 이끌어갈 수 있었고, 나도 힘들었다"며 당시의 부담감을 털어놨다. 조혜련은 "신여성을 하면서 언니의 진가를 알게 됐다"고 공감했다.


조혜련, '암투병설' 박미선에 애틋.."에너지 많이 주고파"(신여성)
또 조혜련은 박미선과의 통화 중 "발을 동동 구르다가 한번 누운 게 너무 웃겼다고 하더라"며 박미선이 여전히 특유의 유쾌함을 잃지 않고 있음을 전했다. 이어 "우리가 미선 언니한테 에너지를 많이 줘야 하니까 얼마나 좋은 일이냐"고 덧붙였다.


이선민은 "미선 선배님 죄송합니다. 제가 자리를 꿰차서…"라고 말하자, 조혜련은 "아니다. 너는 좀 싸게 들어갔잖아"라고 받아쳤고, 이경실은 "미선이 나오면 괜찮아. 너 나가면 되지"라고 농담해 웃음을 더했다.

한편, 개그우먼 박미선은 올해 초부터 건강 이상으로 모든 활동을 접고 휴식을 취하고 있다. 그동안 구체적인 병명이 알려지진 않았지만 최근 박미선이 유방암 초기 진단을 받고 치료에 집중하고 있다는 보도가 나왔다.

이에 박미선 소속사 큐브엔터테인먼트 측은 "개인 의료 정보로 정확한 확인은 어려우나 건강상의 이유로 휴식기를 갖고 있다"고 말을 아꼈다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

심현섭♥정영림, 결혼 5개월 만 겹경사 터졌다..울산 백수 탈출 "드디어 일한다"(조선의 사랑꾼)

2.

"故대도서관, 파티 같은 4일장 치렀다"..전처 윰댕 배웅 속 영면

3.

박진영 “2009년 원더걸스처럼”... 대통령직속위원장으로 K-팝 도약 꿈꾼다

4.

'49세 새신랑' 김종국, 신혼여행 대신 헬스장 찾았다..♥신부 반한 성난 등근육

5.

이병헌·12세 子 준후, '짙은 이목구비' 누가봐도 아빠와 아들..."얼굴 공개는 NO" ('이민정 MJ')

연예 많이본뉴스
1.

심현섭♥정영림, 결혼 5개월 만 겹경사 터졌다..울산 백수 탈출 "드디어 일한다"(조선의 사랑꾼)

2.

"故대도서관, 파티 같은 4일장 치렀다"..전처 윰댕 배웅 속 영면

3.

박진영 “2009년 원더걸스처럼”... 대통령직속위원장으로 K-팝 도약 꿈꾼다

4.

'49세 새신랑' 김종국, 신혼여행 대신 헬스장 찾았다..♥신부 반한 성난 등근육

5.

이병헌·12세 子 준후, '짙은 이목구비' 누가봐도 아빠와 아들..."얼굴 공개는 NO" ('이민정 MJ')

스포츠 많이본뉴스
1.

'경기 제일 많이 남았는데…' 창원 NC-SSG전 취소 → 17일 평일 DH 편성…앤더슨vs신민혁 리매치 [창원현장]

2.

데뷔 첫 홈런까지 2965일 걸렸다! 2017년 신인, 8년 만에 감격의 첫 홈런

3.

한화, 다시 한 번 결단 내렸다…"정우주 선발→황준서 좌완 스페셜리스트로"

4.

유럽축구 '끝판왕' 인정...'12월 14일 포스텍 더비 확정' 포스테코글루, 노팅엄 감독 맡는다→"24시간 내 발표"

5.

개시 직전 대형 방수포라니…부산 한화-롯데, 개시 지연 "오후 7시, 상황본다→개시"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.