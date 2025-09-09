조혜련, '암투병설' 박미선에 애틋.."에너지 많이 주고파"(신여성)

|
[스포츠조선 김소희 기자]암 투병설에 휩싸였던 방송인 박미선의 근황이 전해졌다.
조혜련은 "어제 미선 언니랑 통화를 했는데, '신여성'을 봤더라. 시간이 많으니까"라며 박미선의 근황을 전했다.
이에 이선민이 놀라자, 조혜련은 "원래는 미선 언니랑 셋이 하려다가 네가 꿰찬 거다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
이에 이경실은 "그때는 내가 그렇게 콘셉트를 잡았던 거지"라고 답했고, 조혜련은 "독하기도 했어"라고 솔직하게 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이경실은 "그렇게 해야 이끌어갈 수 있었고, 나도 힘들었다"며 당시의 부담감을 털어놨다. 조혜련은 "신여성을 하면서 언니의 진가를 알게 됐다"고 공감했다.
|
이선민은 "미선 선배님 죄송합니다. 제가 자리를 꿰차서…"라고 말하자, 조혜련은 "아니다. 너는 좀 싸게 들어갔잖아"라고 받아쳤고, 이경실은 "미선이 나오면 괜찮아. 너 나가면 되지"라고 농담해 웃음을 더했다.
한편, 개그우먼 박미선은 올해 초부터 건강 이상으로 모든 활동을 접고 휴식을 취하고 있다. 그동안 구체적인 병명이 알려지진 않았지만 최근 박미선이 유방암 초기 진단을 받고 치료에 집중하고 있다는 보도가 나왔다.
이에 박미선 소속사 큐브엔터테인먼트 측은 "개인 의료 정보로 정확한 확인은 어려우나 건강상의 이유로 휴식기를 갖고 있다"고 말을 아꼈다.