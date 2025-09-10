오승환 광주 은퇴투어의 하이라이트, 찔러도 피 안 날 것 같은 최형우가 …

|
[광주=스포츠조선 김용 기자] "형우가 우니, 나도 울 뻔 했다."
오승환에게 광주는 평생 잊을 수 없는 곳이다. 공교롭게도 오승환은 개인 통산 100세이브, 200세이브, 300세이브 기록을 모두 KIA 상대로 작성했다. 그 중 100세이브와 300세이브를 광주에서 했다. 그것도 100세이브는 무등구장, 300세이브는 현재 KIA 홈구장인 챔피언스필드에서 기록했다.
하이라이트는 최형우의 등장. 최형우는 구단의 도움을 받지 않고, 개인적으로 선배 오승환에 감사의 마음을 담아 '감사패'를 제작했다. 그리고 감사패에 적힌 문구를 직접 낭독하며 눈물을 보였다.
오승환은 마지막으로 "양현종 등 대단한 선수들이 내가 가는 길을 잘 해주는 것 같다 감사하게 생각한다. 광주와 KIA는 내가 큰 기록을 세웠을 때 함께한 팀이었다. 나에게는 좋은 기억으로 남아있는 곳이다. 이제 은퇴투어도 조금씩 편해진다. 그러면서 은퇴를 한다는 게 실감나기도 한다"고 소감을 밝혔다.
광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com