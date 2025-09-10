이지혜, 성형 전 사진 폭로...못 알아보게 다른 얼굴에 "죽은 동생 하…

스포츠조선

이지혜, 성형 전 사진 폭로...못 알아보게 다른 얼굴에 "죽은 동생 하나 있다"

기사입력 2025-09-10 06:06


[스포츠조선닷컴 김수현기자] 가수 이지혜가 성형 전 사진 깜짝 공개에 여유롭게 인정했다.

9일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에서는 '최강퀸들의 등장' 이지혜 손담비 김똘똘의 예고편이 그려졌다.

이날 이지혜는 '연예계 3대 기자회견'에 '이지혜의 수영복 기자회견이 꼽힌다는 이야기를 들었다.


이지혜는 "제가 (가슴) 발육이 남다르다 보니까 '이지혜 가슴 수술했다'라고들 하더라. 그때 기자회견에서 겨드랑이를 오픈했다"고 쿨하게 말했다. 이지혜는 "저 수술 안했다. 몸은 자연이다"라며 자랑스럽게 밝혔다.

그 말에 김준호는 "이건 누구죠?"라며 이지혜의 성형 전 사진을 공개했다.

이지혜는 '인생 2회차'가 되기 전 "죽은 동생이 하나 있다"라며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

한편, 가수 이지혜는 세무사 문재완과 결혼, 슬하 두 딸을 두고 있다.

shyun@sportschosun.com

