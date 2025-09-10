스포츠조선

'19kg 감량' 이용식, 새벽 폭식하다 딱 걸렸다 "강아지 사료라도 먹고 자야지" (아뽀TV)

기사입력 2025-09-10 06:00


'19kg 감량' 이용식, 새벽 폭식하다 딱 걸렸다 "강아지 사료라도 먹…

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 최근 19kg를 감량한 이용식이 계속 된 다이어트로 '새벽 폭식'을 시도하다 적발돼 웃음을 자아냈다.

9일 유튜브 채널 '아뽀TV'에서는 '?에 함께 출연한 두 할아버지와 ? 제의를 받은 이엘이 아빠'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 이원혁은 "오랜만에 사돈 먹방이다"라며 즐거운 식사 자리를 남았다. 그는 "사실 오늘은 저희가 '생생정보통' 촬영을 아버님하고 아빠하고 촬영하러 왔다. 한쪽에서는 촬여을 하고 저희는 먹방을 하고 있다"라 설명했다.

원혁의 부모님은 먼저 지인 분들과 식사를 하시고 손녀를 봐주시는 상황. 원혁은 "얘 이제 혼자 뒤집는다"라며 딸의 성장을 자랑했다. 원혁은 혼자서 열심히 되집기를 하는 딸을 보며 "아빠에게 이렇게 감동을 줘서 고마워 우리딸. 아빠가 더 열심히 살게"라고 다짐해 감동을 자아냈다.

사위 원혁은 폭풍 먹방을 선보이는 장모님에게 "어머님이 제일 좋아하는 거 아버님 아니에요?"라며 장난스럽게 물었다. 장모님은 가볍게 무시하고 식사를 하기 바빠 웃음을 자아냈다.

딸 이엘이는 낯가림도 없이 할머니 품에 안겨 방긋방긋 귀여운 표정을 지었다.

밥을 먹고 난 후 들어온 예쁜 카페에 이용식은 손녀를 보며 다양한 표정을 짓는 등 놀아주기도 했다.

한참 수다를 떨던 이수민은 "그저께인가? 밤에 냉장고 문 열리는 소리가 새벽 2시에 났다. 그래서 뛰쳐 나갔다. 그랬더니 아빠가 되게 자연스럽게 냉장고를 닫더라. '아빠 뭐 먹으려고?' 그랬더니 '우유' 라는 거다"라고 며칠 전의 이야기를 꺼냈다.


"어떻게 했는지 해보라"는 말에 이용식은 "으유"라고 뭉개지는 발음을 해 웃음을 자아냈다.


'19kg 감량' 이용식, 새벽 폭식하다 딱 걸렸다 "강아지 사료라도 먹…
현재 다이어트 중인 이용식은 최근 다이어트로 19kg 감량에 성공했다고. KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 이용식은 최근 손녀 육아로 온해 다이어트를 하고 있다면서 "15kg을 감량했다. 아침에 거울을 보면 목젖이 보이더라. 나한테 목젖이 있다는 것을 처음 알았다"라 밝힌 바 있다.

이수민은 "이러는데 입 안에 뭐가 한 쪽 볼이, 이미 들어있는 거다. '뭔데' 그래가지고 아빠 입을 내가 벌렸다. '침! 침!' 이라는 거다. 입안을 확인을 했더니 꽈배기가 들어있는 거다"라며 웃음을 감추지 못했다.

이어 "데워먹어야 하는데 데우지도 않고 그냥 입에 넣은 거다"라 했고 지켜보던 원혁은 "아니 방에서 같이 TV 보다가 갑자기 뛰쳐나가더라. 저는 아무 소리도 못 들었다. 그러더니 밖에서 뭔가 대화를 하더라"라고 놀라워 했다.

이수민은 "나는 다 들린다. 냉장고 소리도 다 들린다"라 했고 엄마는 "아주 귀도 밝고 예민하기도 하고 아주 까다로워"라며 질색했다

또다른 어느 야심한 새벽, 이용식은 "그거 하나만 먹고 자려고"라며 잠이 덜 깬 얼굴로 돌아다녔다.

이요식은 "아기 자나 안 자나 보려고 했다"면서도 말도 안되는 변명을 했다. 이내 민망해진 이용식은 "넌 잠도 없니? 안잤니?"라 했고 이수민은 "자려고 했는데 아빠가 여기저기 열고 다니는 소리가 나잖아"라며 웃었다.

이용식은 "이거 하나만 줘봐"라 했지만 이수민은 "안된다. 두 시가 넘었는데"라고 바로 칼차단 했다. 이용식은 결국 운명을 받아들이고 다시 방으로 들어섰고 "강아지 사료라도 먹고 자야겠다"라며 다시금 시도해봤지만 이수민은 "안된다. 빨리 들어가서 자라"라고 아빠를 방에 돌려보냈다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌·12세 子 준후, '짙은 이목구비' 누가봐도 아빠와 아들..."얼굴 공개는 NO" ('이민정 MJ')

2.

'49세 새신랑' 김종국, 신혼여행 대신 헬스장 찾았다..♥신부 반한 성난 등근육

3.

선미, 박진영과 손절설 입 열었다..."다 퍼주는 연애 딱 한번 했는데" ('살롱드립2')

4.

5대 얼짱 출신 이민정 “아빠 반대로 SM 데뷔 무산…사춘기엔 원숭이 닮았다 소리도”

5.

이효리, ♥이상순 어깨에 찰싹..요가도 내조도 ‘열일’ 중인 아난다 원장님

연예 많이본뉴스
1.

이병헌·12세 子 준후, '짙은 이목구비' 누가봐도 아빠와 아들..."얼굴 공개는 NO" ('이민정 MJ')

2.

'49세 새신랑' 김종국, 신혼여행 대신 헬스장 찾았다..♥신부 반한 성난 등근육

3.

선미, 박진영과 손절설 입 열었다..."다 퍼주는 연애 딱 한번 했는데" ('살롱드립2')

4.

5대 얼짱 출신 이민정 “아빠 반대로 SM 데뷔 무산…사춘기엔 원숭이 닮았다 소리도”

5.

이효리, ♥이상순 어깨에 찰싹..요가도 내조도 ‘열일’ 중인 아난다 원장님

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 최고 유망주' 양민혁, 이대로면 월드컵 출전 불발...英매체도 지적 "포츠머스 임대 옳았는지 의문, 시간 많지 않아"

2.

데뷔 첫 홈런까지 2965일 걸렸다! 2017년 신인, 8년 만에 감격의 첫 홈런

3.

포수 엔트리만 4명? 대졸 신인 포수 전격 1군 등록…"통증이 잡히면 방망이라도" 주전 포수 의지 있었다

4.

'또 비냐' KIA-삼성전, 우천 취소...예비일도 없다, KIA 3번째 추후 편성 [광주 현장]

5.

土대구, 강수확률 80%! 지옥의 기운인가.. '삼성→LG→한화' 죽음의 8연전 온다! 사령탑 눈앞이 깜깜하다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.