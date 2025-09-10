식도암으로 떠난 故 최헌..."마지막 전화해 '포기한다' 오열" 김정수 …

|
[스포츠조선닷컴 김수현기자] '오동잎'으로 많은 사랑을 받았던 최헌의 13주기가 돌아왔다.
최헌은 대학교 때 당시 최고의 그룹 '히식스(H6)'의 리듬 기타 멤버로 데뷔했고 1974년 새로운 멤버로 '검은나비'를 결성, '오동잎'이라는 최고의 히트곡으로 이름을 알렸다.
1977년 솔로로 전향한 최헌은 '앵두' '가을비 우산 속'을 연달아 히트시키면서 최고의 전성기를 누렸다.
이후 최헌을 그리워하는 후배, 동료들의 추모와 애도가 계속해서 이어졌다.
특히 지난 2020년 가수 김정수는 TV조선 교양프로그램 '인생다큐 마이웨이'에서 최헌을 그리워 했다.
위암 3기 판정을 받으 후 강한 의지로 극복했던 김정수는 "돌아가기 일주일 전 쯤 밤늦게 전화가 왔다. 나한테 '너는 어떠냐'길래 '항암받으면서 좋아지고 있다'고 했다. 그랬더니 울면서 '나는 포기할까 봐'라고 하더라. 내가 그런 소리 하지말라고 하니까 전화를 그냥 끊더라. 그리고 일주일 후에 돌아갔다"라며 비통해 해 안타까움을 자아냈다.
