"얼굴로 국위선양"…라미란X박민영X주종혁, 美뉴욕 K-뷰티샵 '퍼펙트 글…

최종수정 2025-09-10 09:59

[스포츠조선 조지영 기자] 라미란, 박민영, 주종혁, 차홍, 레오제이, 포니가 뉴욕 맨해튼 한복판에서 K-뷰티샵을 오픈한다.

오는 11월 8일 tvN에서 첫 방송되는 '퍼펙트 글로우'는 대표 라미란, 실장 박민영을 필두로 대한민국 최고의 헤어?메이크업 전문가가 뉴욕 맨해튼에 한국식 뷰티숍을 열고 현지에서 직접 K-뷰티의 진면목을 선보이는 'K-뷰티 뉴욕 정복기'를 담는다. 한류의 물결을 타고 K-팝, K-푸드에 이어 K-뷰티가 먼 나라 미국에서도 주목받고 있는 만큼, K-뷰티의 인기를 직접 체감할 수 있을 것으로 기대를 높인다.

미국 국제무역위원회(USITC)에 따르면 지난해 한국의 대미 화장품 수출액은 전통 강자 프랑스를 넘어 약 2조5000억원을 기록했고, 올해 한국 화장품 수출액은 처음으로 미국을 제치고 세계 2위로 올라섰다. 또한 글로벌 SNS상에서는 해외 인플루언서들이 만들어낸 '코리아 글로우 업(KOREA GLOW UP)'이라는 밈과 챌린지가 주목받고 있다. "한국에 거주하거나 여행하면 예뻐진다"며 K-뷰티를 알기 전과 후를 비교한 영상들이 높은 조회수를 기록, 유행처럼 퍼져 나가고 있는 것.

이에 자연스럽게 옅은 화장으로 피부 본연의 결과 빛을 살리는 K-뷰티를 직접 체험하거나 쇼핑을 위해 한국까지 오는 외국인들이 증가하고 있고, 한국 아이돌, 배우가 사용한 제품을 구매해 그들의 헤어 스타일링, 메이크업을 따라 하는 영상이 셀 수 없을 만큼 업로드되며 인기를 끌고 있다. 이렇듯 전 세계에서 K-뷰티에 관심이 높아지고 있는 만큼, 다양한 국적의 현지인들이 한국식 뷰티를 체험하는 과정과 변신 전후 모습 등은 '코리아 글로우 업'의 정수를 제대로 보여줄 것으로 기대를 높인다.


K-뷰티의 마법을 선보일 샵의 대표는 라미란이 맡는다. 카리스마와 유쾌함까지 두루 갖춘 라미란은 내공이 다른 리더십으로 뷰티샵의 직원부터 손님까지 모두를 아우른다. 유창한 영어 실력의 소유자 박민영은 상담 실장으로 변신한다. 출연하는 작품마다 헤어, 메이크업, 스타일링 등이 화제를 모으는 바, 박민영은 뛰어난 뷰티 감각을 발휘해 손님들의 만족도를 한층 더 끌어올리며, 손님들과의 다정한 케미를 선보일 것으로 보인다.

첫 고정 예능에 출연하는 주종혁은 매니저로 활약한다. 유학파 출신 다운 능숙한 영어 실력과 친화력을 바탕으로 손님들의 마음을 사로잡을 예정이다. 이름 자체가 대한민국 대표 브랜드인 헤어 전문가 차홍은 특유의 긍정 화법과 에너지로 샵을 방문한 손님들에게 맞춤형 스타일링은 물론, 유쾌한 웃음까지 선물한다. 전문적인 시선으로 헤어 스타일링을 제안하며 흥미로움을 더할 전망이다.

트렌디한 메이크업 실력, 센스와 입담까지 겸비한 MZ 대표 뷰티 크리에이터 레오제이는 고객 맞춤 메이크업부터 K-메이크업 기법, 뷰티 팁 등을 전수한다. 레오제이에게 메이크업을 받은 아이돌, 연예인 등 다양한 인물들의 메이크오버 전후 영상이 자주 화제를 모으는 만큼, 기대감이 높아진다. K-뷰티계에 신드롬을 일으킨 590만 글로벌 뷰티 인플루언서 포니는 다국적 취향을 고려한 메이크업을 선보인다. 뷰티 크리에이터로서 활동하며 쌓은 뷰티 노하우, 전 세계적으로 핫한 K-아이돌 메이크업을 시연하며 시선을 사로잡을 예정이다.

'퍼펙트 글로우'는
오는 11월 8일 tvN에서 첫 방송될 예정이다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

