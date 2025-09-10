스포츠조선

'리니지M'에서 17일 진행되는 '버닝 하트' 업데이트, 어떤 콘텐츠 추가되나?

기사입력 2025-09-10 21:22


'리니지M'에서 17일 진행되는 '버닝 하트' 업데이트, 어떤 콘텐츠 추…

'리니지M'에서 17일 진행되는 '버닝 하트' 업데이트, 어떤 콘텐츠 추…



엔씨소프트는 MMORPG(다중접속역할수행게임) '리니지M'에서 오는 17일 진행되는 'BURNING HEART(버닝 하트)' 업데이트의 상세정보를 공개했다.

우선 '광전사' 클래스의 리부트와 함께 'TJ 쿠폰' 등 다양한 혜택 및 신규 콘텐츠를 선보인다. 이용자는 15일 오후 9시부터 10월 1일 정기점검 전까지 인게임 상점에서 아데나(게임 내 재화)로 'TJ 쿠폰 선물 상자'를 구매할 수 있다.

이번 업데이트를 통해 광전사 클래스에 여성형 캐릭터 추가, 기존 스킬 리뉴얼, 신규 스킬 도입이 진행된다. 타이탄의 압도적인 힘으로 대상의 방어구를 손상시키는 '타이탄 스턴' 등이 새롭게 변경되며, 여러 개의 도끼를 동시에 투척하는 '토마호크' 등이 추가된다. '리니지M'은 지난 생방송 '스탠바이M - 아덴 바캉스'에서 광전사에 '울트라 리부트' 급의 파격적인 변화를 적용할 것으로 예고한 바 있다. 광전사 리부트를 기념해 '클래스 체인지' 이벤트가 진행된다. 이용자는 17일 오후 6시부터 10월 1일 오전 2시까지 광전사 클래스로 전환 가능하다.

또 새로운 사냥터와 던전 콘텐츠도 등장한다. 신규 마스터 사냥터 '로웬델의 연회장'이 에오딘 성채에 '히든 던전' 형태로 열린다. 보스 몬스터 '망령의 여왕 로웬델'이 등장하며 새로운 방식의 고난이도 레이드 시스템도 도입된다. 이밖에 비슷한 스펙의 이용자들이 4대4 팀 단위로 경쟁하는 데스 매치 콘텐츠 '투기장'도 추가된다.

이용자 편의성 개선을 위한 각종 기능들도 추가된다. 부캐릭터 접속 중 '마법인형 탐험'과 '성령 수집'의 보상 획득이 제한되는 상황을 개선하기 위해 수집 콘텐츠에 임시 보관함이 추가된다. 캐릭터 슬롯 고정 기능과 던전 즐겨찾기 기능도 추가돼 원하는 캐릭터 및 던전을 우선적으로 노출시킬 수 있다.

16일 자정까지 업데이트 사전예약에 참여하면 레거시 월드, 리부트 월드(말하는 섬&윈다우드 서버), 리부트 월드(글루디오&그레시아 서버)에서 각각 사용가능한 쿠폰 3종을 받을 수 있다. 쿠폰 등록 시 '사전예약 보상 티켓'이 지급되며, 플레이 성향에 따라 '드루가 가문의 보급상자'와 '드루가 가문의 성장 지원 상자' 중 1종을 선택해 제작할 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

