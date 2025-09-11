[인터뷰①] '직장인들' 김원훈 "실제 성격과 달라..부담감에 탈모 오고…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 방송인 김원훈이 '직장인들'의 인기를 실감하는 동시에 부담감을 느끼고 있다고 언급했다.
또 김원훈은 스스로 아슬아슬하다는 느낌을 받은 적이 있다면서 "저는 사과문을 이미 작성해놨다. 그런데 제작진 분들이 워낙에 선을 잘 캐치해주시고, 정말 편안하게 하라고 해주신다. 편집은 알아서 하실테니까. 아마 원본 영상이 공개가 된다면 저는 이 자리에 없겠지"라면서 "첫 시즌 고수 씨가 왔을 때 이미 이 프로그램의 상황을 인지하고 오시는 거다. 워낙 연기를 잘하시다 보니, 제가 어떤 얘기를 했을 때 화가 난 듯한 표정과 말투를 하시니 '진짜 기분이 상하셨나 보다' 느꼈는데, 그래서 중간에 '형, 제가 죄송하다. 콘셉트라서' 이렇게 말씀드린 적이 있는데 '저도 콘셉트입니다'하셔서 당황한 적이 있다"고 했다.
김원훈은 시즌1에서 혜리에게 "재밌네" 발언을 했던 것에 대해서는 "사실 편집이 될 줄 알았다. 대본에 있던 상황도 아니고, 알고 있는 상황에서 이렇게 하면 재미있지 않을까, 생각했다. 분위기는 살벌했지만 혜리의 당황한 리액션과 다른 분들의 반응에 그 신이 살았다고 본다"고 했다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com