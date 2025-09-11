‘백번의 추억’ 김다미·신예은·허남준, 2025 루키들이 그려나갈 198…

스포츠조선

‘백번의 추억’ 김다미·신예은·허남준, 2025 루키들이 그려나갈 1980년대 청춘의 우정과 첫사랑 [SC현장]

최종수정 2025-09-11 15:07

JTBC 토일드라마 '백번의 추억' 제작발표회가
11일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 김상호 PD와 신예은, 김다미, 허남준이 포즈 취하고 있다.

'백번의 추억'은 1980년대 100번 버스 안내양 영례와 종희의 빛나는 우정과 운명적 남자 재필을 둘러싼 애틋한 첫사랑을 그린 청춘 멜로 드라마다. 김다미 신예은 허남준 주연. 양희승 극본, 김상호 연출. 13일 밤 첫 방송된다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.11/

[스포츠조선 조민정 기자] 1980년대를 배경으로 청춘의 우정과 첫사랑을 담아낼 JTBC 새 토일드라마 '백번의 추억'이 베일을 벗었다.

11일 오후 서울 구로구 더링크호텔에서 열린 제작발표회에는 김상호 감독과 배우 김다미, 신예은, 허남준이 참석해 작품에 대한 기대감을 전했다.


JTBC 새 토일드라마 '백번의 추억'(극본 양희승·김보람, 연출 김상호, 제작 SLL)은 100번 버스의 안내양 고영례(김다미)와 서종희(신예은)의 빛나는 우정, 그리고 두 친구의 운명적 남자 한재필(허남준)을 둘러싼 애틋한 첫사랑을 그린 뉴트로 청춘 멜로 드라마. '일타 스캔들', '한 번 다녀왔습니다', '아는 와이프', '역도요정 김복주', '오 나의 귀신님' 등을 쓴 양희승 작가와 '서른, 아홉'의 김상호 감독이 의기투합한 작품이기도 하다.

김상호 감독은 "1980년대 버스 안내양을 중심으로 그 시대를 살아간 청춘들의 이야기를 풀어낸다"며 "당시를 경험한 분들에게는 추억이, 처음 접하는 세대에게는 새로운 울림이 되는 작품이길 바란다"고 소개했다. 이어 "고증이나 소품도 중요하지만 결국은 사람 이야기를 담고 싶었다. 캐릭터 매력을 살리는 데 더 공을 들였다"고 덧붙였다.

극 중 김다미는 대학 진학을 꿈꾸는 100번 버스 안내양 고영례를, 신예은은 미스코리아를 향한 당찬 야망을 품은 신입 안내양 서종희를 맡았다. 이들과 백화점 사장 아들 한재필 역의 허남준과 얽히는 첫사랑 서사가 작품의 주요 축을 이룬다.

김상호 감독은 세 배우의 캐스팅 이유를 먼저 전했다. 그는 "1980년대 젊은이들은 지금보다 훨씬 성숙한 비주얼을 갖고 있었다. 교복을 입고 스무 살 역할로 시작해 시간이 흐르며 성숙해지는 흐름을 보여줄 수 있는 배우들을 찾았다"며 "김다미는 솔직하고 진정성 있는 연기로 영례를 생동감 있게 만들었고 신예은은 본능적인 순발력이 있었다. 허남준은 안정적인 연기로 분위기메이커 역할도 해줬다"고 극찬했다.

주요 출연진은 실제로 살아보지 못했던 1980년대만의 감성을 표현하기 위해 남다른 노력을 했다고 전했다.

김다미는 "작가님과 당시 첫사랑의 감정에 대해 많은 이야기를 나눴다. 그 시대만의 커다란 사랑의 감정을 표현하려고 했다"고 설명했다. 신예은은 외형적 스타일링에 집중했다고 전하며 "버스 안내양 기숙사 친구들과는 조금 다른, 눈에 띄는 캐릭터로 보이고 싶었다. 청자켓이나 나팔바지 같은 당시 유행은 물론 긴 생머리와 시크한 매력으로 차별화하려 했다"고 말했다.


허남준은 시대적 정서를 이해하기 위해 아버지에게 조언을 구했다고 전해 놀라움을 안겼다. 그는 "감독님이나 작가님께 설명을 듣는 것도 있었지만= 당시에 살던 분들이 느꼈던 감정이 궁금했다. 그래서 아버지께 많이 여쭤봤다"고 전했다. '백마 탄 왕자'로 불리는 캐릭터의 비주얼을 신경 쓴 부분에 대해서는 "겉으로는 부잣집 아들이지만 속으로는 많은 상처를 가진 인물이라 일부러 더 아이처럼 굴며 연약한 부분을 감추려 했다. 교복 입는 경험 자체도 감사했다"고 전했다.

촬영 현장에서 경험한 1980년대 풍경에 대한 소감도 전해졌다. 김다미는 "쪽지 하나로 마음을 전하던 낭만이 신선했다"고 말했고 신예은은 "극 중 종희는 풍선껌을 많이 부눈데, 풍선껌 포장지 같은 사소한 소품이 의외 신기했다"고 회상했다. 허남준은 "버스 안내양과 종이 토큰 같은 요소들이 실제로 구현돼 있어 촬영하며 새로웠다"고 전했다.

두 여배우의 워맨스 케미도 관전 포인트다. 김다미는 "저희 둘 다 외향적인 스타일은 아니지만 캐릭터로 붙어 지내다 보니 점점 친해졌다. 예은이는 연기 열정이 대단해 많이 배웠다"고 칭찬했다. 이에 신예은은 "다미 언니의 차분함과 따뜻한 미소 덕에 종희를 연기하는 데 큰 힘이 됐다. 언니와 마주하고 연기하면 생각 이상으로 감정이 나온다"며 감사를 전했다.

마지막으로 연출을 맡은 김상호 감독은 "시대와 세대를 뛰어넘어 공감할 수 있는 청춘의 감정을 담았다. 배우들의 열연에 주목해 달라"고 당부했다.

한편 '백번의 추억'은 오는 13일 오후 10시 40분 첫 방송된다.


조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



