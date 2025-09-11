'성형설' 소유, 10kg 빼고 확 달라진 얼굴 "갈아엎었냐는 말 기분 …

|
[스포츠조선닷컴 이게은기자] 그룹 씨스타 출신 가수 소유가 생얼을 공개, 성형설을 반박했다.
소유는 "입술 필러를 맞았냐고 하는 분들이 있는데 저는 입술이 없다. 공사를 하지 않으면 똑같다"라고 강조, 생얼부터 메이크업이 완성될 때까지의 모습을 보여주며 성형설을 불식시켰다.
소유는 눈에 아이라인을 그릴 때 음영 등으로 앞트임, 뒤트임 효과를 내고 애교살도 만들어줬다. 코는 쉐딩을 해주며 "저는 쉐딩을 진하게 하는 편이다. 여기를 잡으면 콧볼이 좁아 보인다. 그래서 이번에 코 성형설이 많았나?"라고 말하기도 했다. 소유는 메이크업으로 시원스레 커진 눈, 더욱 오똑해진 콧대를 자랑했다.
소유는 "녹화 때 어떤 게스트가 조심스레 와서 '뭐 하나 물어봐도 돼? 입술 어디서 했어?'라고 물었다. 그래서 제가 '화장 지우면 없다. 다 만든 거다'라고 했다"라며 연예계 동료도 자신의 성형을 의심했다고 전했다. 이어 "요즘 댓글을 보면 '얼굴 싹 다 갈아엎었다'라는 글들이 있는데 볼 때마다 기분이 너무 좋다. 살을 잘 뺐구나 싶다. 확실히 살을 빼니 이목구비가 더 뚜렷해지고 눈은 아이홀이 생겼다. 피곤할수록 아이홀이 생기더라. 성형에 대해 댓글 달아주시분들게 감사드린다. 저는 화장으로 변신한다"라고 덧붙였다.
