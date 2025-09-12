스포츠조선

'김수현 아버지' 故 김인태 7주기...아내 백수련 "100억 빚에도 날 믿어준 사람"

기사입력 2025-09-12 08:37


[스포츠조선닷컴 김수현기자] 원로배우로 많은 사랑을 받았던 김인태가 떠난지 7년이 흘렀다. 향년 88세.

지난 2018년 9월 12일 김인태는 경기 용인시 기흥구의 한 요양병원에서 눈을 감았다. 알려진 바에 따르면 사인은 전립선암과 파킨슨병 근무력증 등 합병증이다.

2007년 전립선암 선고를 받은 고인은 투병 생활 중 암을 극복한 듯 했고 2009년 '크리스마스에 눈이 올까요'에 출연하며 복귀 의지를 불태웠지만 촬영 중 뇌졸중 증세로 중도하차 해야만 했다.

그럼에도 고인은 여러 프로그램을 통해 "절망적이지만 끝까지 한번 버텨볼 것"이라며 삶에 대한 의지를 놓지 않았다.

1930년생인 김인태는 1954년 연극배우로 데뷔하면서 드라마 '전원일기' '제4공화국' '태조왕건' '명성황후' '발리에서 생긴 일' 등에 출연하며 왕성한 활동으로 대중에게 눈도장을 찍었다.

특히 특유의 중후하고 묵직한 분위기로 '태조왕건'의 아지태, '발리에서 생긴 일'의 조인성 아버지이자 격노 회장님 캐릭터 등을 훌륭하게 소화했다.


김인태의 유족은 배우 백수련과 김수현으로, 아내 백수련은 한 매체와의 인터뷰를 통해 강인하고 좋은 사람이었다고 김인태를 회상했다.

아내 백수련은 이후에도 남편을 그리워 했고 지난해 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 "나 때문에 우리 남편이 파킨슨병에 걸렸다"라며 한탄했다.


그는 "사고를 많이 저지르는 여자다. 생각보다 덤벙대고. 남 말을 잘 듣는 편이다. 50년대 후반에 연기를 시작해 김인태를 만났다. 제가 사건을 저지르게 됐다"며 사기를 당하고 빚이 당시 최고 100억대였음을 고백했다.

그러면서 "아들에게 미안하다. 연극배우인데 13년을 신용불량으로 청춘을 다 보냈다. 아들에게 죄인이다. 아들이 결혼을 안 하고 있다. 엄마를 보니 여자는 사고 친다고. 지금도 엄마 뭐 하지 말라고 한다"고 속상해 했다.


그럼에도 남편 김인태는 아내 백수련을 항상 지지해줬다. 2010년 백수련은 MBC '기분좋은 날'에서 최악의 위기 상황을 극복하고 재기할 수 있었던 이유가 남편에게 있었다면서 "수십억씩 사고를 칠 때마다 마음이 깊은 남편은 늘 나를 믿어줬다. 묵묵히 나를 믿어줘서 정말 감사하고 절로 머리가 숙여지는 분이다"라며 털어놓았다.

아들인 배우 김수현은 1970년생으로 연극계에서 주로 활동하면서 '친정엄마' '리차즈2세' '스테디레인', 영화 '거인' 등에 출연하며 아버지의 뒤를 이었다.

과거 한 매체와 인터뷰에서 김수현은 "아버지를 보며 배우를 천직처럼 생각했다"며 "아버지와 함께 무대에 서서 많은 것을 배울 수 있는 기회가 왔으면 좋겠다"고 아버지에 대한 존경심을 드러내기도 했다.

