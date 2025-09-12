스포츠조선

서동주, 재혼 3개월만에 안타까운 소식 전했다 "40대 난임..시어머니가 오히려 위로"

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 올해 42세가 된 서동주가 난임을 극복하기 위해 한의원 진단까지 받았다.

11일 서동주의 유튜브 채널에는 '40대인 내가 임신할 수 있을까…? (+임신 준비 제품, 팁 공유) | 난임 브이로그'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 서동주는 한숨과 함께 병원 앞에서 오프닝을 시작했다. 그는 "8가지 체질 중에 제가 어떤 체질인지 알아보려고 왔다. 제가 요즘 임신 시도를 하고 있는데 난임일 경우에 8체질에 맞춰 식단을 하면 임신에 도움이 된다고 들었다"라 설명했다.

서동주는 "어디선가 제가 그런 이야기를 들었는데 사실 난임 여성 단톡방이 있다. 임신을 준비하면서 난임을 겪는 여성분들이 잔뜩 있는 단독방이 있다. 거기에서 제가 엄청난 정보들을 습득하고 있다. 그 중에 하나다"라 밝혔다.

그는 "제가 단톡방에서 들은 것들과 제가 직접 하고 있는 것들을 소개하겠다"면서도 이내 "성공을 했어야 성공사례로 말을 해줄텐데"라며 시무룩해졌다.

이어 "지금 사실 좀 우울하다. 며칠 전에 좀 안좋은 소식이 있었다. 지금 시험관 시술을 하는데 난자 두 개를 모으면 이식하자고 의사선생님이 하셨는데 지금 한 개도 못 모았다. 근데 이틀 전에 5일 배아는 성공했는데 통과를 못했다. 그 소식을 듣고 제가 엄청 울고 슬퍼했다"라 털어놓았다.


서동주는 "어머님한테 전화해서 '어머니..' 했다. 우리 엄마한테 전화를 하면 '낳지마!'라고 한다. 그래서 어머님한테 전화하면 '아니다 네가 우선이다' 해주신다. 그렇게 울고 불고 하다 체질 검사를 검사를 하게 됐다"며 너무도 상반된 친정, 시댁 어머니들의 반응을 이야기 했다.

서동주는 곧이어 한의원에서 8체질 검사를 받기로 했다. 검사를 받고 나온 서동주는 체질에 맞춘 식사를 하러 가기 위해 나섰다.


서동주는 "체질을 알고 나니 먹을 수 있는 게 더 없어졌다. 제가 좋아하는 음식이 없다. 사람들이 '식욕 돋는다' 할 때도 저는 나물이나 땡겼다. 일탈은 떡볶이 정도였다. 저는 밥에 김치, 김 이렇게 먹는 게 제일 편하다"라 했다.

이어 "시어머니가 처음에 절 보셨을 때 고기 반찬을 해주셨는데 제가 잘 안먹으니까 이제 호박전 해주신다"라며 웃었다.

한편 故 서세원과 서정희의 딸 서동주는 지난 2010년 미국에서 결혼했으나 2014년 이혼했다.

지난 6월 29일, 경기 성남시 모처에서 4세 연하의 비연예인과 결혼식을 올렸다. 예비 신랑은 방송인 장성규가 소속된 회사의 이사로 재직 중인 것으로 알려졌다.

재혼을 준비하며 서동주는 경매를 통해 도봉구 창동에 있는 주택을 12억에 낙찰 받았다. 해당 지역은 재개발 지역으로 선정되어 겹경사를 맞았다.

