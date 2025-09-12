스포츠조선

방탄소년단 RM, 생일 선물 대신 기부 선택..2억 원 쾌척 "도움이 되길"

기사입력 2025-09-12 10:16


방탄소년단 RM, 생일 선물 대신 기부 선택..2억 원 쾌척 "도움이 되…

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 그룹 방탄소년단 멤버 RM이 자신의 생일을 맞아 총 2억 원에 달하는 기부로 마음을 전했다.

12일 의료계에 따르면 RM은 생일에 맞춰 서울아산병원에 후원금 1억 원을, 이어 고려대의료원에 발전기금 1억 원을 각각 기부했다.

RM은 "생일을 맞아 의미 있는 일에 동참하고 싶은 마음에 후원을 결심했다. 치료가 꼭 필요하지만 경제적인 어려움으로 고통받는 환자들에게 작게나마 도움이 되길 바란다"고 밝혔다.

이에 서울아산병원은 RM의 후원금을 경제적으로 취약하거나 불우환자의 치료비와 수술비 지원 등에 사용할 계획이다.

고려대의료원도 진료 환경을 개선하고 다양한 의료 서비스를 확충하는 데 사용할 예정이다.

한편 방탄소년단은 최근 전 멤버가 군 복무를 마쳤으며, 내년 봄 완전체 컴백을 예고했다.

shyun@sportschosun.com

