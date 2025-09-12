김준호♥김지민, 결혼 3주만에 기쁜 소식..."이제 이벤트 부부 끝" 법…

|
[스포츠조선닷컴 김수현기자] 김지민 김준호 부부가 드디어 법적으로 부부가 됐다.
김지민은 "제일 팔팔할 때 혼인신고를 하자고 해서 8월 8일에 하게 됐다"라 설명했다. 혼인신고에 필수인 증인에는 황보라, 이상민이 나섰다. 김지민은 "이제 저희만 (혼인신고서를) 작성하면 된다"라 했다.
김준호는 "혼인신고하는 분들은 알아야 될 게 있다. 동사무소가 아닌 구청으로 가셔야 한다. 증인 2명의 동반이 아니어도 서명을 받으면 된다. 서명을 받아야하는데 사인은 안 된다. 도장이 없을 경우 정자로 이름을 써야 한다"라고 설명했고 김지민은 "왜 이렇게 잘 알아?"라며 재혼인 김준호를 놀려 웃음을 자아냈다. 김준호는 "내가 물어봤다"라며 급하게 답했다.
김준호는 "지민아 너 진짜 신고해버린다? 혼인신고"라며 너스레로 김지민을 웃게 했다.
'혼인신고 하는 기분'에 김준호는 "이제 진정한, 법적인 부부가 되는 거다. 이벤트 부부는 됐다"라며 설레어 했다. 구청에 들어서자 두 사람의 결혼을 축하는 시민들의 응원도 이어졌다.
혼인신고서를 접수한 직원은 "오늘부터 효력이 있고 축하드린다"라며 태극기를 선물로 건넸다.
김준호와 김지민은 증인을 서준 황보라와 통화했다. 김지민은 "난 언니의 수순을 다 밟았다. 결혼식도 같은데서 했지, 이제 돌잔치만 남았다"라 했다.
한편 김준호와 김지민은 2022년 공개 열애를 시작했으며 지난 7월 결혼했다.
