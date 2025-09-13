스포츠조선

'서프라이즈' 김하영, 오늘(13일) 결혼..'웨딩드레스에 구명조끼' 입은 신부

기사입력 2025-09-13 15:55


'서프라이즈' 김하영, 오늘(13일) 결혼..'웨딩드레스에 구명조끼' 입…

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] '신비한 TV 서프라이즈'의 대표 배우 김하영이 오늘(13일) 결혼식을 올린다.

김하영은 13일 "드디어 시집간다. 김하영답게 낚시터에서 보트타고 200분의 조사님들 축하를 받으며 브라이덜 샤워"라며 브라이덜 샤워 인증샷을 공개했다.

사진 속 김하영은 웨딩드레스에 구명조끼를 입은 독특한 신부의 모습으로 시선을 모은다.


'서프라이즈' 김하영, 오늘(13일) 결혼..'웨딩드레스에 구명조끼' 입…

'서프라이즈' 김하영, 오늘(13일) 결혼..'웨딩드레스에 구명조끼' 입…
이어 "낚시 관두냐고 물어보시는데 절대 그럴 일 없어요~평생할 거니까"라며 남다른 낚시 사랑을 드러냈다. 그러면서 "한번 재밌게 잘 살아보겠습니다"라고 결혼 소감을 전했다.

앞서 김하영은 지난달 "안녕하세요, 프로시집러 김하영입니다. '서프라이즈'에서 수백 번 결혼하던 제가 드디어 진짜로 시집을 가게 됐습니다"라며 결혼 소식을 직접 전해 화제를 모은 바 있다.

예비신랑 박상준씨는 2008년 남성 그룹 티지어스 멤버로 가요계에 데뷔했으며, 현재는 가수 출신 보컬 트레이너로 활동 중이다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'미코 출신' 故 신해리, 이틀 전까지 SNS 올렸는데.."외롭지 않게 해주길" 오늘(13일) 1주기

2.

'성매매 벌금형' 지나, 오랜 침묵 깨고 입 열었다 "잠시 떠났지만..여전히 노래해"

3.

'장동건♥' 고소영, 입양에 큰 마음 먹었다..."아들·딸이 먼저 원했다가 내가 덜컥"

4.

고우림 "♥김연아와 결혼 후 군입대, 3년간 신혼 기분..요즘 더 좋아졌다" (불후)

5.

텃세 선언 빽가, 신지 앞에선 다소곳..“요즘 이상해” 폭로 나와

연예 많이본뉴스
1.

'미코 출신' 故 신해리, 이틀 전까지 SNS 올렸는데.."외롭지 않게 해주길" 오늘(13일) 1주기

2.

'성매매 벌금형' 지나, 오랜 침묵 깨고 입 열었다 "잠시 떠났지만..여전히 노래해"

3.

'장동건♥' 고소영, 입양에 큰 마음 먹었다..."아들·딸이 먼저 원했다가 내가 덜컥"

4.

고우림 "♥김연아와 결혼 후 군입대, 3년간 신혼 기분..요즘 더 좋아졌다" (불후)

5.

텃세 선언 빽가, 신지 앞에선 다소곳..“요즘 이상해” 폭로 나와

스포츠 많이본뉴스
1.

"남현희 감독,2년만에 '전청조 공범' 누명 벗었다" 손수호 변호사"'전청조 사건' 손배소 모두 승소"

2.

'이정후 결정적 행운의 볼넷' SF, 연장 끝내기 만루포 다저스 꺾었다...뉴욕M 반게임차 압박

3.

"한국은 배구 세계의 외딴 섬이 아니다." 외국인 출전 불가에 우승 감독의 강한 비판[여수 코멘트]

4.

연승 가보자! 롯데, 김광현 상대 타순 떴다 → 황성빈 톱타자 + 정보근 포수

5.

"송승기, KIA전 불펜 대기" 염경엽 감독도 승부수 던진다..."외인 선발도 불펜 투입한다" [잠실 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.