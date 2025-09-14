스포츠조선

박수홍 가족, 주말에 석파정 나들이..'33kg 감량' ♥김다예 미모 눈길

기사입력 2025-09-14 06:30


박수홍 가족, 주말에 석파정 나들이..'33kg 감량' ♥김다예 미모 눈…

박수홍 가족, 주말에 석파정 나들이..'33kg 감량' ♥김다예 미모 눈…

[스포츠조선 김소희 기자]방송인 박수홍의 아내 김다예와 딸 재이 양의 사랑스러운 투샷이 공개됐따.

박수홍·김다예 부부는 14일, 딸 재이 양의 패션 계정에 "재이의 #ootd. 하늘이 맑아서 하늘색 입은 재이. 날씨 좋을 때 석파정 가보세요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 박수홍 가족은 서울 종로구에 위치한 문화유적지 석파정을 찾아 여유로운 주말을 보내는 모습이다. 맑게 갠 하늘과 고즈넉한 자연 풍경 속에 따뜻한 가족의 일상이 고스란히 담겼다.

김다예는 딸 재이 양을 품에 안고 환하게 웃고 있으며, 재이 양 또한 엄마의 볼을 쓰다듬는 모습으로 보는 이들을 미소 짓게 했다.

특히 김다예는 다이어트에 성공한 듯 날렵해진 턱선과 뚜렷한 콧대를 자랑하며 감탄을 자아냈다.

한편 박수홍은 2021년 23세 연하 김다예와 결혼했으며 시험관 시술 끝, 지난해 10월 딸 재이를 품에 안았다. 김다예는 출산 후 90kg까지 쪘지만 최근 30kg 이상을 감량했다고 밝혔다. 특히 식단 조절, 운동 없이 살을 뺐다고 전해 더욱 화제를 모았다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이혜정 "남편, 유부녀와 바람나..내연녀 찾아가니 내게 '천박하다'고"(동치미)[종합]

2.

'이민정♥' 이병헌, 55세의 자신감 "집에서 운동, 벗을 때도 포즈 잡아"(핑계고)

3.

이영애, 어릴 때부터 완성형 미모 "6세 때 예쁜 거 알아..초3 때부터 참고서 모델" ('불후')

4.

고우림, ♥김연아와 깨 쏟아지는 결혼 생활 자랑 "3년째 신혼 느낌..더 좋아져" ('불후')

5.

김종민, 결혼하고 확 달라졌다 "라미네이트 받고 금주 실천중"(놀토)

연예 많이본뉴스
1.

이혜정 "남편, 유부녀와 바람나..내연녀 찾아가니 내게 '천박하다'고"(동치미)[종합]

2.

'이민정♥' 이병헌, 55세의 자신감 "집에서 운동, 벗을 때도 포즈 잡아"(핑계고)

3.

이영애, 어릴 때부터 완성형 미모 "6세 때 예쁜 거 알아..초3 때부터 참고서 모델" ('불후')

4.

고우림, ♥김연아와 깨 쏟아지는 결혼 생활 자랑 "3년째 신혼 느낌..더 좋아져" ('불후')

5.

김종민, 결혼하고 확 달라졌다 "라미네이트 받고 금주 실천중"(놀토)

스포츠 많이본뉴스
1.

역사적인 오심→150년 역사상 첫 대기록, 이정후와 베일리가 해냈다...거칠 것 없는 SF의 행운

2.

헤드샷 퇴장→실책, 결국 대형 참사로…리베라토, 첫 만루포 터졌다→폰세 17연승 보인다

3.

[포토] 김태연 '아찔'

4.

[EPL현장리뷰]'베리발 1골-1도움' 토트넘, '1명 퇴장' 웨스트햄에 원정 3대0 완승!

5.

할 말이 없네.. 롯데 벨라스케즈, 17분 만에 퇴근 → '⅔이닝 5실점' 와르르

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.