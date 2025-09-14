이영애, '아이돌 준비' 15살 딸에 외모 지적…"이러고 가려고?"

|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 배우 이영애가 학부모 모임 일화를 공개하며 딸의 솔직한 '외모 지적' 에피소드를 전했다.
13일 방송된 KBS2 '불후의 명곡' '배우 이영애, 불후의 명작' 특집에서는 이영애가 출연해 작품 비하인드와 근황을 털어놓았다.
이에 이영애는 "많이 거슬러 올라간다. 6~7세 때쯤인 거 같다. 길거리 지나가면 외국 분들이 와보라고 한 적도 있다. 예뻐서 그런 건지는 잘 모르겠다"며 겸손한 모습을 보였다.
신동엽은 "예뻐서 그런 거다. 어렸을 때 이국적으로 생겼었냐"고 물었고, 이영애는 "그랬던 거 같다. 내가 초등학교 3학년 때 참고서 모델을 한 적이 있다. 그때 참고서 회사를 다니는 학부모분이 있었는데 와서 사진을 찍자고 했었다. 예뻐서 그랬던 건지는 잘 모르겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.
또 이날 이영애는 "학부모 모임에도 평범하게 나간다. 어려워 보이지 않도록 밥값도 더 많이 내고 편안하게 지내려 한다"고 말했다.
이어 "평소엔 꾸밀 일이 없어 털털하게 가는 편인데, 그럴 때 딸이 위아래로 훑어보면서 '이러고 가려고?'라며 지적한다"고 고백했다.
그는 "딸의 말에 결국 미용실에 갔다가 모임에 간 적도 있다"며 웃음을 자아냈다.
